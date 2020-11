Vekterstreiken får oljebransjen til å trykke på den store alarmknappen

Vektere er tatt ut i streik ved heliporter langs kysten, og gjør dermed vaktbytte ved oljeplattformene vanskeligere. I tillegg rammes prosjekter under utbygging.

– Vi trykker på den store alarmknappen nå, fordi konsekvensene er veldig alvorlige for norsk sokkel, både for personell og operasjonene, sier leder for Norsk olje og gass, Anniken Hauglie til E24.

Ifølge nettavisa kan streiken føre til at rundt 5.000 Equinor-ansatte ikke kommer seg til eller fra installasjonene ute i havet. Det betyr blant annet at rundt 450 arbeidere ikke kommer seg ut til Martin Linge- eller Johan Sverdrup-feltene.

– Hvis de prosjektene får utsatt oppstart gir det et tap på 900 millioner kroner per uke, sier Hauglie.

Det er Equinor selv som har beregnet den reduserte nåverdien for feltene.