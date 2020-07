Vegvesenet advarer om køer på Haukelifjell også denne helgen

Det er kolonnekjøring over fjellet hele døgnet, mens det er stengt for kjøretøy over fire tonn på nattestid. Tunnelarbeidene varer fram til oktober, og blir gjenopptatt i juni 2021, fordi det er umulig å gjøre arbeidet på vinterstid.

Ventetiden forrige helg var ved noen tilfeller opp mot tre timer, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet oppfordret da folk til å planlegge turen bedre og vurdere alternativ rute over fjellet. Den samme oppfordringen gjelder nå.

