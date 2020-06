Vannlekkasje i Øster Hus Arena

Klokken 10.14 rykket brannvesenet ut på vannlekkasjen.

Vaktleder i Rogaland brann og redning IKS sier til Stavanger Aftenblad at det er store mengder vann i kjellerlokalene.

– Mannskapene har nettopp kommet til stedet så foreløpig vet vi ikke så mye. Men det ser ut til at det er en utvendig lekkasje, sier han til avisen.

LES OGSÅ: Slik var åpningskampen

Aftenbladet har også snakket med Sigve Skjæveland. som jobber for vannverket i Sandnes kommune. Han melder om at hele underetasjen på stadion er fylt av vann, og sier det «flyter rundt der nede». Ifølge ham er det 10-15 centimeter med vann i etasjen. Videre sier han at det er for tidlig å si noe om årsaken til lekkasjen.

– Brannvesenet er på stedet og har fått stengt ned vannet. Nå må vi rydde opp og se hvilke skader det er snakk om, sier Skjæveland til avisen.