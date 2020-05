– Jeg lurte på hva i alle dager det var som hadde skjedd her da jeg løp forbi, sier Bjarne Vandug til RA.

Han oppdaget de vandaliserte sittegruppene ved Vaulen badeplass mandag morgen. Den ene sittegruppen hadde fått avrevet noen planker, mens den andre var totalskadd.

Mistenker fest

Vandug mistenker at det er noen som har tatt seg en fest, for i nærheten av sittegruppene fant han ølflasker og glasskår.

– Jeg mener at man ikke skal kunne ødelegge slik, for så la det gå i glemmeboken. Mange familier bruker denne plassen, og da synes jeg det blir for dumt å vandalisere på denne måten, sier han.

– Jeg håper at de som har gjort dette får dårlig samvittighet for handlingene sine, for slik ønsker vi ikke å ha det, legger han til.

Vil ha bom tilbake

Vandug, som ikke bor langt ifra friluftsområdet, vet ikke hva som kan gjøres for å forhindre at lignende hendelser skjer på nytt. Men, han mener at det kan være lurt av kommunen å få på plass en bom igjen, slik at kjøretøy ikke kan kjøre inn på plassen.

– Etter at bommen ble fjernet for noen år siden, har det hendt at noen har kjørt inn på gresset og etterlatt flere bilspor i gresset, sier han.

Nå håper Vandug at folk kan slutte med slik oppførsel.

– Det er trist, for Vaulen badeplass er et av de fineste områdene i Stavanger, sier han.

Det er driftsansvarlig i Stavanger Natur- og idrettsservice, Petter Næsheim enig i.

– Vaulen er et av de mest brukte friluftsområdene i Stavanger kommune, og et av de fineste stedene i byen, etter min mening. Da er det kjekt om ting kan stå i fred, sier han.

Ødelagt av hærverk

Tirsdag morgen meldte ansatte i Stavanger Natur- og idrettsservice fra om to sittegrupper med bord og benker som hadde blitt ødelagt av hærverk.

– Når slike hendelser oppstår fjerner vi det, og melder fra til bestiller i avdelingen Park og vei i kommunen. De har som regel ekstra sittegrupper på lager, så vi får satt ut nye raskt, sier han til RA.

Næsheim forteller at slik vandalisme forekommer årlig, men at det sjeldent er så ille som denne gangen.

– Det største problemet er at folk setter engangsgriller på bordene og svir hull i dem. Da holder det som regel med at vi bytter ut en planke eller to, sier driftsansvarlig.

Oppførselen gjør han oppgitt, og han minner om at det skaper mer arbeid for dem og mer kostnader for kommunen.

– Innbyggerne i Stavanger skal bruke og kose seg med sittegruppene, så jeg oppfordrer om å ikke ødelegge eller grille på dem, sier Næsheim.

