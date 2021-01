– I dag hadde vi totalt elleve innlagte pasienter. Tre av disse var avhengig av respirator, mens én var avhengig av annen ventilasjonsstøtte. Aldersmessig er de innlagte fra 50 år og opp, sier fagdirektør Eldar Søreide under en pressekonferanse på SUS fredag formiddag.

Han opplyser videre at SUS nå er i gul beredskap, og at det skyldes stor pågang av pasienter og smitte blant innlagte og ansatte.

– På grunn av den store pågangen har vi besluttet å åpne det som heter pandemipost 1, som skal ivareta covid-pasienter, hvor det er mulig å ha inntil ti pasienter samtidig. Det er helt sikkert at dette er en utfordrende situasjon for hele sykehuset, sier Søreide.

Han sier videre at pasientene er sykere og blir liggende lenger enn tidligere.

– Vi planlegger for en videre stigning, men vi håper at tiltakene som er iverksatt vil gjøre at vi nærmer oss en smittetopp og at det snur. Vi har ingen garanti for at vi lykkes, men det er det vi håper på, sier Søreide.

23 nye tilfeller

Både Stavanger kommune og Sandnes kommune har meldt om 23 tilfeller hver av nye koronasmittede fredag.

I Stavanger er fem av tilfellene oppgitt å være reiserelatert, elleve er karakterisert som nærkontakter av kjente tilfeller, mens tre har ukjent smittekilde og fire har usikker smittekilde.

Slik er den nye smittede i Stavanger fordelt aldersmessig:

* 0-9 år: 1

* 10-19: 4

* 20-29: 10

* 30-39: 4

* 40-49: 3

* 50-59: 1

I Sandnes har kommunen offentliggjort denne listen over nye smittede fredag, med følgende :

* Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

* Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

* Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

* Kvinne 20-30 (nærkontakt)

* Kvinne 50-60 (nærkontakt)

* Barn/ungdom under 20 (nærkontakt)

* Mann 40-50 (innreise rødt land)

* Kvinne 20-30 (nærkontakt)

* Kvinne 20-30 (smittesporing pågår)

* Kvinne 20-30 (ukjent smitte)

* Kvinne 20-30 (nærkontakt)

* Kvinne 30-40 (nærkontakt)

* Kvinne 20-30 (nærkontakt)

* Barn/ungdom under 20 (innreise rødt land)

* Mann 50-60 (innreise rødt land)

* Kvinne 40-50 (innreise rødt land)

* Kvinne 20-30 (nærkontakt)

* Kvinne 60-70 (ukjent smitte)

* Kvinne 40-50 (nærkontakt)

* Mann 20-30 (nærkontakt)

* Mann 20-30 (nærkontakt)

* Mann 50-60 (nærkontakt)

* Mann 50-60 (nærkontakt)