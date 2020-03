Utvider karanteneområdet til hele Østerrike – 14 nye smittet i Stavanger

Stavanger kommune anbefaler at alle som har vært på reise i Østerrike også bør holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst. Folkehelseinstituttets anbefaling gjelder bare Tirol, men smittevernoverlege Runar Johannessen sier at Stavanger nå går lengre.

- Når vi ser at vi får positive prøver fra andre steder i Østerrike ser vi oss nødt til å utvide karanteneanbefalingen til å gjelde hele landet, sier Johannessen ifølge en pressemelding fra Stavanger kommune.

Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

Dette omfatter ifølge kommunen:

ikke gå på jobb eller skole

unngå reiser

ikke ta offentlig transport

unngå andre steder der man lett kommer nær andre

unngå nær kontakt med andre

Karantenerådet fra Folkehelseinstituttet (FHI) om å holde seg hjemme i 14 dager om du har vært i områder med vedvarende koronasmitte har tilbakevirkende kraft. Hvis du eksempelvis kom hjem fra utsatte områder for 10 dager siden, skal du holde deg hjemme de neste fire dagene, skriver kommunen i meldingen som ble sendt ut klokken 21.30 tirsdag.

Har du vært sammen med en person som har testet positivt for koronaviruset, bør du holde deg hjemme i 14 dager. Ring legevakt dersom du begynner å hoste eller få feber, er myndighetens anbefaling.

14 nye smittet

Tirsdag kveld var status at 14 nye personer har testet positivt på koronaviruset. Stavanger er dermed oppe i 38 smittede.

- I likhet med de aller fleste andre tilfellene i kommunen er også disse reiserelaterte, og knyttet til vinterferie i smitteområdene, Østerrike og Italia, sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Alle de smittede er voksne. Ingen skoler eller barnehager er involvert. Alle har isolert seg etter hjemkomst. Ingen av de smittede i Stavanger er i risikogruppen.

Stort sett alle smittetilfellene i Rogaland er fortsatt knyttet til utlandet og hovedsakelig Nord-Italia. Smittevernoverlege Runar Johannessen opplever at smitteoppsporingen gradvis blir mer utfordrende.

- Områdene som FHI har definert som steder med vedvarende smitte har blitt utvidet siden sporingsarbeidet vårt startet. Det er utfordrende. Jeg er likevel overbevist om at den smitteoppsporingsjobben vi har gjort så langt har vært effektiv og bidratt til å bremse smittespredningen. Det var ventet at vi ville få flere smittetilfeller etter endt vinterferie når vi kjenner reisevanene til mange her i byen og regionen, sier han ifølge meldingen på Stavanger kommunes nettside tirsdag kveld.

16 i Sandnes

Tirsdag kveld ble det bekreftet fire nye tilfeller av koronasmitte i Sandnes. Tre personer er blitt smittet på skiferie i Alpene, mens en person er smittet av nær familie, melder Sandnes kommune i en pressemelding.

Dermed er det i øyeblikket registrert 16 tilfeller av koronaviruset i Sandnes. Kommunen jobber nå med å identifisere hvem de smittede har vært i kontakt med.