Utelivsbransjen preges av korona

Stavanger sentrum var alt annet enn likt seg selv da RA tok turen ut fredag kveld. Flere restauranter og utesteder har valgt å stenge dørene som følge av koronaviruset, til tross for at de per nå ikke har fått påbud om det.

En restaurant som derimot holder åpent fredag kveld er Burger & beers i Vågen.

– Vi ønsker likevel å være med på dugnaden og forhindre videre smitte av korona, så vi avvikler etter drift i morgen, sier Lars Aspen til RA. Han er daglig leder av restauranten.

Aspen vet ikke hvor lenge han holder stengt, og velger å vente på ytterligere informasjon fra myndighetene.

– Man er så klart bekymret for videre drift, men helse kommer først. Og, avgjørelsen er tatt like mye på grunn av de ansattes helse, som kundenes. Man blir eksponert for mye, og det er vårt ansvar, sier han.

– Det er ingen som vil at dette skal vare lenger enn det må, så dette tar vi på høyeste alvor, legger han til.

Den daglige lederen forteller at de har hatt gjester i hele dag, og at de følger myndighetenes råd.

– Vi tar forholdsregler både ute og inne, sier Aspen.

Tar forholdsregler

Randi Eikehaug, ektemannen, og to andre vennepar hadde tatt seg turen til Burger & beers fredag kveld.

– Vi ankom Stavanger i dag, og har reist fra Bergen og Kristiansand, sier hun til RA.

Etter å a vurdert situasjonen bestemte vennegjengen seg for å dra på helgeturen som har vært planlagt i lang tid.

– Vi er bekymret, men tar forholdsregler, sier Eikehaug. Antibacen har de lett tilgjengelig, liggende på bordet fremfor seg.

– Vi skjønner ikke at dette kan være verre enn å være i nærheten av folk mens vi er på jobb. Ingen av oss har verken vært i utlandet eller er syke, legger hun til.

Holder stengt

Andre restauranter har også valgt å stenge dørene. Renaa Matbaren skriver på sine Facebook-sider: «I lys av Covid-19 epidemien må vi dessverre stenge dørene inntil videre. I første omgang vil vi være stengt til den 26. mars men denne datoen vil kunne endres når vi vet mer om utviklingen.»