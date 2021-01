Trygg is på fem vann i Stavanger

Stavanger kommune skriver i en pressemelding at per fredag 08. januar er det trygg is på Lausnesvatnet, Vikestemmen, Dalestemmen, Vannassen og dammen ved kulverten mot Tjodolvs gate. Isen er utrygg på alle andre vann i Stavanger, og det vil bli tatt nye målinger i helgen for å sjekke status.

– Isen må være minimum 13 cm, og av god kvalitet, før vi åpner for ferdsel for folk på isen, skriver kommunen.

Man kan følge med på kommunens nettsider og skilt rundt vannene for å holde seg oppdatert på status for aktuelle vann. Per nå er isen på Lausnesvatnet målt til 14 cm, Vikestemmen til 13,1 cm, Dalestemmen til 13 cm, Vannassen til 13,5 cm og dammen ved kulverten mot Tjodolvs gate til 13 cm.

– Vannene vi måler på Rennesøy og Finnøy blir ikke skiltet, skriver kommunen.

LES OGSÅ: Her kan du kanskje stå på skøyter i helgen

På eget ansvar

Kommunen minner om at vann med sikker is kan ha usikre eller åpne partier, for eksempel ved innløp eller utløp av bekker og langs kanten der det vokser vegetasjon. Noen av disse er merket med sperrebånd, men man må passe på selv også.

– Gjør deg kjent med vannet og hvor de usikre partiene er. All ferdsel på isen skjer på eget ansvar, skriver kommunen.

– Det er viktig at alle følger koronareglene når de er ute og rundt isen. Er det mange mennesker rundt og på isen er det viktig at alle holder avstand til hverandre. Føler du de syk, må du holde deg hjemme, legger de til.