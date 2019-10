Hvem: Maria Hammerstrøm (32)

Hva: Astrofysiker, vitenskapsformidler og forfatter.

Hvorfor: Har skrevet «Den lille boka om universet» som kom ut i forrige uke.

Hvordan får man egentlig klemt inn historien om hele universet på under 200 sider? Universet er jo det største og eldste og mest komplekse som finnes!

– Ved å velge ut det jeg syns er viktigst å fortelle om og ikke skrive for detaljert. Det er heldigvis mye man kan lære om universet før det blir ordentlig komplekst. Så det er ingen grunn til at ikke alle som er nysgjerrige og interesserte skal kunne lære masse om universet.

Vi må snakke om sorte hull. Hva er egentlig et sort hull? Og hva skjer med alle stjernene og planetene som blir sugd inn i det?

– Et sort hull er et objekt med så sterk gravitasjonskraft at du må bevege deg vekk fra det fortere enn lysets hastighet for ikke å bli dratt tilbake igjen. Ingenting kan reise fortere enn lyset og derfor ser de sorte ut. Alt de suger til seg blir most sammen i et bitte lite, ufattelig tettpakket punkt.

Tror du at det finnes intelligent liv og sivilisasjoner på andre planeter? Hvis vi finner rester av liv på Mars eller i andre deler av vårt solsystem, betyr ikke det at det må finnes liv over alt i hele universet?

– Dersom vi finner spor av liv andre steder i solsystemet, er det rimelig å tenke at liv kan ha oppstått mange andre steder i universet også. Siden universet er så enormt, er det fristende å tenke at noe av dette livet kan være intelligent og at det finnes sivilisasjoner andre steder.

Hvis det finnes romvesener over alt i hele universet, hvor er da alle romvesenene? Hvorfor har vi ikke hørt noe fra dem?

– Selv om det finnes milliarder av planeter i galaksen vår, er sannsynligheten liten for at vi skal lytte i nøyaktig riktig himmelretning til riktig tid, dersom et signal er blitt sendt til oss fra noen av dem. Fordi avstandene er så store, kan dessuten signalene være for svake til at vi klarer å fange dem opp når de kommer fram.

Mørk materie og mørk energi høres veldig skummelt ut. Det er noe vi vet at må eksistere, men vi aner ikke hva det er for noe! Hva er ditt beste gjett? Er mørk materie partikler vi kommer til å finne, eller er det noe helt annet?

– Det vi vet om mørk materie tyder på at det er snakk om en type partikkel som vi ikke har oppdaget ennå. Men det letes iherdig etter den.

– Hvis du selv fikk stå bak en ny vitenskapelig oppdagelse i universet, hva ville det vært?

– Hvordan universet ble til. Hva var det som satte det hele i gang?

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Walden» av Henry David Thoreau. Den har bidratt til at jeg verdsetter naturen og ensomhet mer, er blitt mindre materialistisk, våger å følge mine egne veier, og har fått meg til å innse at jeg bare har ett liv og at det er viktig å leve det.

Hvem var din barndomshelt?

– Det nærmeste jeg kommer er Spice Girls. De var pene, tøffe, selvstendige, og fem vidt forskjellige typer. Man kunne finne seg den man identifiserte seg mest med. For min del ble det Baby Spice fordi jeg var blond og sjenert.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg tenker altfor grundig gjennom alt mulig. Det gjør at jeg kan bruke flere timer på å sovne og bekymrer meg unødvendig mye over ting.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Som selvstendig næringsdrivende og relativt nybakt mamma er det å skeie ut å bruke tiden min på noe som ikke er produktivt. Som for eksempel å ta et bad eller lese en bok.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Klimaet. Alt annet vi driver med forutsetter at vi har en beboelig klode å leve på. Universet ser foreløpig ikke ut til å ha en alternativ klode til oss, så vi er nødt til å ta vare på den vi har.

Er det noe du angrer på?

– Som regel bare små ting jeg burde sagt eller gjort annerledes i hverdagen. Og tatoveringen jeg tok da jeg var 16 som ikke ble helt borte med laser.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jerry Seinfeld. Jeg elsker den tørrvittige og tidvis mørke humoren hans og kunne tenkt meg å høre hans syn på universet og meningen med alt sammen.

