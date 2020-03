Trafikkbetjenter har fått nye oppgaver

Stavanger parkering setter inn trafikkbetjentene sine i koronaopplysningens tjeneste. Vanligvis ser du dem mest i sentrumsgatene, men de neste dagene kan du treffe på dem rundt Mosvatnet, på Vaulen og andre turområder i Stavanger.

– Informasjonsbehovet knyttet til korona er umettelig, og vi tror at våre uniformerte trafikkbetjenter kan være et positivt bidrag. Trafikkbildet har endret seg dramatisk, og det gjør at vi nå vil prioritere å gå rundt i byen der vi vet at mange samles for å prate med dem og gi informasjon, sier daglig leder i Stavanger parkering, Christian Tønnevold.

Det kommunale foretaket er blant de mange innbyggertjenestene som har stengt publikumsmottaket som tiltak mot smittespredning. Som et ekstra tiltak åpnet de for gratis parkering i parkeringshusene i sentrum fra midten av mars. Nå setter Tønnevold sine ansatte inn på nye fronter.

– Vi må fortsatt holde øye med trafikken og vi er også bedt om å ha trafikkdirigering på feltsykehuset på Forum. Men vi har frigjort kapasitet til andre oppgaver og hjelper der vi kan, sier Tønnevold.

LES OGSÅ: Smittevernoverlege: – Viktig at vi ikke slapper av

Turområder

Nå som kommunale tilbud som svømmehaller og idrettsanlegg er stengt, søker mange ut i turområdene og til lekeplassene. Kommunens smittevernoverlege Ruth Midtgarden har understreket at det er positivt å komme seg ut på tur, men at det er viktig at folk ikke kommer for tett på hverandre. Retningslinjene er enkle: Hold minst én meters avstand til andre, for å unngå koronasmitte.

Direktør for Bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad, har sansen for parkeringsselskapets initiativ, og tror det er viktig med kommunal tilstedeværelse i bybildet i en slik situasjon.

– Trafikkbetjentene kan fungere som en slags moderne byvektere og gi informasjon eller fortelle folk hvor de finner den, sier Skjørestad.

Han understreker at trafikkbetjentene ikke skal være lekeplasspoliti.

– De fleste har nok fått med seg hovedrådet om at man bør være færrest mulig samlet, og trafikkbetjentene kan kanskje fungere som en lett påminnelse om dette, sier Skjørestad.

Han ser heller ikke bort i fra at også flere av kommunens ansatte vil få slike oppgaver i ukene som kommer.

LES OGSÅ: Viktigere enn noen gang: Ikke kast engangskluter i do!

Byvektere i Stavanger

Stavanger fikk vektere fra 1727. De viktigste oppgaver var å holde ro og orden, angi vindretninger og ikke minst, varsle om brann. Den siste vekteren i Valbergtårnet var Tobias Sandstøl (1856-1945). Han ble ansatt i 1904 og jobbet i tårnet fram til vektertjenesten ble nedlagt i 1922.