Tolv innlagte på SUS

– To av dem er innlagt på intensiv og får intensivbehandling på respirator, sa sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne på en pressekonferanse i dag formiddag.

De to koronapasientene som ligger i respirator er i aldersgruppen 40–50 og 70–80 år.

– Det er en bevegelse i antall innlagte pasienter. Vi får nye og det er nye som kan reise hjem hvert døgn, sier Bryne.

420 medarbeidere ved SUS er fortsatt i karantene, men det er betydelig færre enn hva det var forrige uke.

– Det gjør selvfølgelig situasjonen lettere når det er et lavere antall som er ute, sier sykehusdirektøren.

– Det er 200 færre enn sist gang vi rapporterte. Det er gunstig at folk kommer uthvilte tilbake, og friske og raske med pågangasmot. Det hjelper oss veldig, sier smittevernoverlege ved SUS, Jon Sundal, til RA.

Krevende

Knappheten på smittevernutstyr gjør situasjonen krevende over hele landet. Bryne understreker at det pågår et betydelig arbeid på nasjonalt nivå og regionalt nivå for å skaffe og fordele utstyr.

– Det er åpenbart at den krevende situasjonen for smittevernutstyr gjelder både for sykehusene i Norge og for kommunehelsetjenesten i Norge, sier Bryne.

Hun har god tro på at det kommer store nasjonale leveranser denne uken.

– Det er i hvert fall signaler om at dette vil skje. Når det bekreftes, i løpet av uken, så vil situasjonen være bedre enn den er nå. Det er nasjonale og regionale helsemyndigheter som har arbeidet med å sikre tilstrekkelig utstyr til både sykehus og kommunehelsetjenesten, sier hun.

– Det er klart det er litt stressende å ha kort horisont for viktig utstyr, men til nå har vi holdt stand hele veien. Hvis leveransene kommer etter planen, så vil vi ha en lenger horisont, og det er det vi ønsker oss, legger administrerende direktør til.

Vil tredoble testingen

Klinikksjef for medisinsk teknologi og informatikk, Hans Tore Frydnes, sier at SUS følger utviklingen når det gjelder medisinsk-teknisk utstyr.

– Dermed rigger vi oss også for å ha tilstrekkelig med utstyr mange steder. Når det gjelder akkurat dette med testutstyr for å håndtere Covid-19 akkurat nå, så klarer vi å gjennomføre omtrent 500 tester i døgnet, sier han.

Frydnes sier til RA at det jobbes aktivt med å tredoble testingen. En Cobas-maskin skulle i utgangspunktet være i stand til dette, men nå er det ikke sikkert at leverandøren klarer å levere den til SUS.

– Vi jobber med to-tre andre produksjonslinjer, og de styrker allerede det vi har i dag med å øke maskinkapasiteten på dette, sier Frydnes.

Klinikksjefen sier at grunnen til at leverandøren sliter med å levere til SUS, er fordi hele verden ønsker dette verktøyet nå.

Tatt i bruk brakker

Forrige uke ble det plassert brakker utenfor akuttmottaket på SUS, og de skal fungere som et slags for-akuttmottak for pasienter med luftveissmitte.

– Vi har tatt i bruk kun en liten del av dem, så i løpet av i dag og morgendagen vil det være helt oppe, sier administrerende direktør Bryne til RA.

– De skal rigges med IKT-utstyr, pulter, stoler, senger og det vi trenger av utstyr. Totalt sett har vi utvidet akuttmottaket betydelig på seks døgn, og det er ganske så raskt, legger hun til.