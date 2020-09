To nye tilfeller av koronasmitte

Et par i 40-50-årene er lørdag ettermiddag bekreftet smittet med covid-19.

Smittesporing og kartlegging av nærkontakter er iverksatt.

Fra Sola

De to, en kvinne og en mann, er hjemmehørende i Sola, opplyser Sola kommune i en pressemelding.

– Smittesporing og kartlegging av nærkontakter ble iverksatt lørdag ettermiddag, etter at testresultatet var positivt. De to er ikke utsatt for importsmitte, sier fungerende smittevernoverlege Roman Benz i Sola kommune.

