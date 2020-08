To nye koronatilfeller i løpet av helgen

Det dreier seg om to personer fra to grønne europeiske land som begge har testet positivt for Covid-19 i Stavanger. Det er en turist og en yrkessjåfør, opplyser Stavanger kommune i en pressemelding søndag kveld.

Lastebilsjåfør

En lastebilsjåfør har testet positiv på Covid-19 i Stavanger.

– Sjåføren kom til landet torsdag for halvannen uke siden, og stoppet først i Oslo. På veien mellom Oslo og Stavanger fikk han telefon fra datteren i hjemlandet om at hun hadde testet positivt. På det tidspunktet hadde han allerede reist videre, opplyser smittevernoverlege Runar Johannessen.

Sjåføren hadde oppholdt han seg på et oppholdsrom på et senter i Oslo, og eventuelle nærkontakter der spores nå opp.

Personen har ikke vært i kontakt med andre etter den positive prøven, og har reist tilbake østover i Norge.

Vedkommende kom fra et grønt europeisk land.

– Så langt vi vet har sjåføren fulgt alle retningslinjer og anbefalinger. Vi følger saken opp videre med kolleger i Oslo og eventuelle andre berørte kommuner, sier Johannessen.

På fritidsbåt

Den andre som har testet positivt er en person på en fritidsbåt som seilte mellom et grønt europeisk land og Stavanger.

Vedkommende ble syk på veien, og testet i Stavanger. Prøven var positiv.

– Vedkommende er ikke lenger syk, men båten er i karantene. Ingen av de sju personene om bord har vært i land i byen, utenom for testingen, opplyser smittevernoverlege Johannesen.

Turistene har opplyst at de har mat og vann nok for hjemreisen, og de står fritt til å reise tilbake eller å bli i karantene i Stavanger.

Ingen andre positive prøver er registrert i Stavanger i helgen. Torsdag ble det meldt om fem tilfeller av positive prøver.

