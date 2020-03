Thorstvedt om sønnens skade: – Noe som sannsynligvis går inn i neste sesong

Tirsdag kom beskjeden om at Kristian Thorstvedt er ute for resten av sesongen med skaden han pådro seg i bortekampen mot Oostende i helgen, men ifølge far Thorstvedt preger ikke det sønnen i altfor stor grad.

– Jeg snakket akkurat med han, og da drev han å spilte biljard med Mats Møller Dæhli og tapte, så han var mer lei seg for det tror jeg, sier den tidligere Tottenham-profilen til NTB.

Med vel 15 års erfaring som fotballspiller selv, vet pappa Thorstvedt at skader er en del av fotballen, men håper at tretthetsbruddet ikke ødelegger neste sesong.

– Dette må du tåle, det er en del av hele greia, men dette er jo noe som sannsynligvis går inn i neste sesong. Det er jo det som er litt dumt, sier faren om sønnens skade.

Den tidligere keeperen med nærmere 100 landskamper for Norge mener likevel at det ikke er grunn til å deppe for mye.

– Han er en privilegert gutt uansett, så det er ikke synd på ham.

(©NTB)