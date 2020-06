Verdens beste hundekjører, Thomas Wærner (47), kommer endelig hjem etter å ha vunnet det legendariske Iditarod tidligere i år. 22. mai er han en av to passasjerer i et 63 år gammelt fly som flyr fra Alaska til Sola flyplass. Med seg har han alle vinnerhundene fra bragden i mars. Thomas, som har vært i Alaska siden februar, er den tredje nordmannen i historien, etter Robert Sørlie og Joar Ulsom, som har vunnet verdens største hundeløp. Etter å ha vært corona-fast i Alaska, er det endelig satt en retur til Norge, til kone og fem barn. Og det i et 63-år gammelt Braathen Safe veteranfly DC-6.