– Det som er unikt for Biden er ikke så mye det faktum at det er krise. Det er antallet konkurrerende kriser, sier Mary Stuckey, professor i kommunikasjon ved Penn State University, til nyhetsbyrået AFP.

Den nye presidenten og hans visepresident Kamala Harris må takle følgende kriser i USA på én gang:

* Koronapandemien

* Den økonomiske krisen som følge av koronakrisen

* Dyp politisk splittelse og strid

* Rasisme og ulikheter

Rundet tragisk milepæl

Likevel er det én av krisene som krever umiddelbar og omfattende oppmerksomhet fra første dag for Joe Biden og visepresident Kamala Harris og deres administrasjon: Koronapandemien.

Tragedien rundt koronakrisen i USA ble understreket av at nettopp dagen før Biden skulle ta over som president, rundet USA 400.000 dødsfall av covid-19. Det er landet i verden med klart flest døde.

* Nesten 25 millioner har gjennom epidemien fått påvist koronasmitte i USA, noe som tilsvarer hver 14. amerikaner.

* Pandemien har i USA hittil krevd nesten like mange liv som slag, Alzheimer, diabetes, influensa og lungebetennelse til sammen gjorde i landet i 2019.

Bestemoren til Kyla Harris (10) i Florida døde av covid-19. Hun er en av de over 400.000 som har mistet livet i USA i pandemien. Denne krisen skal Joe Biden nå overta håndteringen av. Foto: Lynne Sladky/AP/NTB

David Farber, historieprofessor ved University of Kansas, tror håndteringen av koronapandemien vil bli førsteprioritet.

– Vi har 4.000 amerikanere som dør av covid-19 hver eneste dag. Og den føderale utrullingen av vaksinen har vært en katastrofe. Så jeg tror det vil stå i fremste rekke, og han vil fokusere på det, sier han til AFP.

Akselererer

Ikke bare har tallet på døde i USA bygget seg opp fra måned til måned. Tallet stiger i stadig raskere tempo:

* Fra det første dødsfallet til 100.000 dødsfall i USA tok det tre måneder, fra februar til mai.

* Deretter tok det fire måneder til tallet hadde passert 200.000 i september.

* Deretter tok det tre måneder til tallet hadde passert 300.000 i desember.

* Deretter tok det bare fem uker til tallet hadde passert 400.000 nå i januar.

* Helseekspertene tror tallet vil fortsette å stige, og at tallet vil passere 500.000 innen slutten av februar.

Landets øverste infeksjonsrådgiver, Anthony Fauci, estimerte i mars i fjor at totalt 240.000 amerikanere kunne dø av koronaviruset. Det var et enormt tall. Nå nærmer man seg det dobbelte.

Massiv vaksinering

At Joe Biden ønsker å sette alt inn på å håndtere koronapandemien ble understreket av at han kvelden før innsettelsen deltok i en markering for å minnes koronaofrene i landet, i nasjonalparkanlegget National Mall i Washington D.C. Biden holdt en kort tale ved det nasjonale minnebassenget mellom Washington-monumentet og Lincoln Memorial.

– Fra solnedgang til skumringen, la et lys skinne over mørket i dette hellige minnebassenget mens vi minnes alle vi har mistet, sa Biden.

De tre sakene som står øverst på agendaen de første 100 dagene ifølge Biden selv, er alle knyttet til koronapandemien: Munnbind, vaksinering og å åpne skolene.

Han hadde før innsettelsen varslet at han umiddelbart ville skrive under på flere presidentordrer. En av dem er å innføre som obligatorisk å ha på seg munnbind når man oppholder seg på føderal eiendom og når man reiser mellom delstater med buss, tog og fly.

Han vil nå iverksette massive tiltak for å øke koronatestingen og smittesporingen. Biden planlegger flere tusen nye vaksinesentre. Minst 100 millioner vaksinedoser skal settes i løpet av de 100 første dagene, har Biden lovet.

– Det vil bli en av de vanskeligste og dyreste operasjonelle utfordringer i vår nasjons historie, sier Biden selv om det ambisiøse målet.

Økonomiplan

Biden har også sagt at han ønsker klare og utvetydige nasjonale retningslinjer for koronahåndtering og tiltak. Han ønsker å lytte til vitenskapen, og at myndighetenes helsetiltak må være basert på rådene fra helseeksperter. Han vil dessuten at føderale myndigheter skal ta et større ansvar for hele krisehåndteringen enn det man ser i dag.

Han ønsker også å gjøre det til en nasjonal prioritet å åpne skolene igjen for barn og unge innen de første 100 dagene. Med dette krever at stater og byer innfører strenge tiltak som følges, innrømmer Biden selv. Det er lokale og regionale myndigheter som styrer tiltakene.

Økonomien er hardt rammet i pandemien, og Biden la i forrige uke fram en økonomisk handlingsplan på 1.900 milliarder dollar for å gjenreise økonomien. Blant annet vil han tilføre penger fra sentralt hold til delstater og lokale myndigheter, slik at de er bedre rustet til å takle krisen, ikke minst de økonomiske konsekvensene av den.

Også i det internasjonale samarbeidet vil han ta grep. Biden har varslet at USA skal slutte seg til det internasjonale koronavaksinesamarbeidet Covax, som USA ikke har tatt del i under Trump.

Dype kriser

Parallelt må den nye administrasjonen takle økte politiske spenninger og dyp splittelse i folket.

– Dette er en krise som USA ikke har sett maken til siden Abraham Lincoln ble tatt i ed, sier David Farber til nyhetsbyrået AFP. Lincoln ble tatt i ed rett før den amerikanske borgerkrigen brøt ut i 1861.

Rundt 70 prosent av republikanske velgere har siden valget i november i flere målinger sagt at de er enig med Trump i at valget ble «stjålet».

Bidens uttalte ambisjon er intet mindre enn å «gjenopprette nasjonens sjel».

Bak seg har Joe Biden nesten 50 år som toppolitiker, etter at han i november 1972 ble valgt inn til Senatet for delstaten Delaware. Gjennom mange tiår i Kongressen har han bred erfaring med kompromisser og samarbeid. Trolig er denne erfaringen viktigere enn noen gang for den nye presidenten.

– Å oppfylle Bidens visjon om å bygge opp igjen nasjonens sjel, blir mildt sagt utfordrende. Men Demokratene har nok ingen bedre mann enn Joe Biden til akkurat den jobben, sier Are Tågvold Flaten, redaktør i AmerikanskPolitikk.no til Dagsavisen.

