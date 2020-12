Når beboere på sykehjemmene landet rundt er vaksinert, er det friske eldre fra 85 år og eldre som står for tur, skriver VG. De prioriteres før personer med underliggende sykdom, ifølge FHIs anbefaling.

Instituttet fastslår dermed at friske eldre skal prioriteres før personer med underliggende sykdommer.

Den første leveransen av vaksinedoser består av opp mot 50.000 doser, og vaksineringen kan etter planen starte allerede i romjulen. Trolig er denne første leveransen nok til å gi første dose av vaksinen til alle sykehjemsbeboere i hele landet.

– Den kunnskapen vi har til nå om alvorlig forløp og dødelighet ved covid-19 er tydelig på at det er alder som er den dominerende risikofaktoren. Hvorfor det er sånn vet vi ikke ennå, men at det er sånn har vi tydelig kunnskap om nå, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet til avisen.