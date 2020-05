Lerbrekk kunngjorde sin beslutning på Facebook onsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det har vært en ære, utrolig lærerikt og spennende og jeg vil gjerne takke for alle gode dagene, kveldene og gode øyeblikkene i folkets tjeneste, skriver hun.

Lerbrekk skriver at hun har tenkt lenge over om hun ville stille igjen eller ikke, og at det var en vanskelig avgjørelse. Hun sto på førsteplass på Rogaland SVs liste i 2017, og kom inn på utjevningsmandat.

