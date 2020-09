Svømmeanleggene i kommunedelshallene åpner

– Den vellykkede gjenåpningen av Gamlingen og Stavanger svømmehall gjør at svømmeanleggene rundt om i kommunen åpner for publikumssvømming den 7. september, skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

Reservasjonssystemet som har blitt brukt til å booke svømmetid i sommer videreføres, og det er nå mulig å reservere svømmetid på sidene til de spesifikke kommunedelshallene. Per i dag betaler man først når man kommer til svømmehallen, men det jobbes med å få på plass en betalingsløsning på nett.

– Rennesøyhallen vil ikke ha et eget reservasjonssystem, ettersom at kassasystemet ikke er kompatibelt med bookinger. Derfor vil det fortsatt være mulig å dra til Rennesøyhallen uten en forhåndsreservasjon. For å tilrettelegge for at alle som besøker hallen kan opprettholde en meters avstand, vil det likevel være et tak på hvor mange mennesker som kan være i anlegget samtidig, og alle som bader må registrere seg med navn og kontaktinfo for en eventuell smitteoppsporing, skriver kommunen.

Satt på vent

Videre i pressemeldingen står det at prøveprosjektet Gratis svømming for 1-5 klasse settes på vent. Det er for å ivareta smittevernet og tilrettelegge for en eventuell smitteoppsporing.

– Det vil være vanskelig å kontrollere og registrere hvem, og hvor mange som besøker hallene samtidig, om alle i første til femte klasse skulle ha gratis adgang til svømmehallene. Derfor utgår denne prøveordningen så lenge vi har en covid-19-situasjon i samfunnet, skriver Stavanger kommune.

Tasta svømmehall og Finnøy svømmebasseng stengt for publikum

Finnøy svømmebasseng er klar til åpning etter vedlikeholdsarbeidet i vår, men det er fortsatt noen utfordringer med bemanning. Det jobbes med å engasjere badevakter, og kommunen vil komme med mer informasjon når åpningsdatoen er klar.

– Hovedbassenget i Tastahallen rehabiliteres, og er derfor ikke tilgjengelig for publikum. Likevel vil brukerne av Åpent tilbud kunne bruke varmtvannsbassenget, står det i pressemeldingen.