Klokken 10.30 holder SUS pressekonferanse angående smittesituasjonen i regionen.

De som kommer til å være til stede på pressekonferansen er administrerende direktør Helle Schøyen, klinikksjef Geir Lende og smittevernoverlege Jon Sundal.

– Per i dag har vi to innlagte på SUS, hvorav én av disse mottar respiratorbehandling, sier Schøyen, som samtidig opplyser at personen som mottar respiratorbehandling er i aldersgruppen 70 til 80 år.

Av de ansatte på SUS er nå 33 personer i karantene.

– Det er vanskelig å forsikre seg 100 prosent mot å bli syk, og det viser hvor smittsom denne sykdommen er, sier Schøyen.

Hun benyttet samtidig anledningen til å skryte av sykeshusets 8000 ansatte.

– Vi har hatt relativt lite smitte blant våre ansatte, og det forteller noe om at de er utrolig oppmerksomme på smitterisikoen, sier Schøyen.

Positive endringer

For å forhindre smitte blant de ansatte har SUS ukentlige statusoppdateringer som sikrer at de ansatte får informasjon om gjeldene rutiner. De ansatte har også fått opplæring i smittevern, håndvask og av- og påkledning av smittevernutstyr.

– Vi hadde en smittetopp for noen uker siden, og da bestemte SUS seg for å dele ut det vi har hatt av munnbind til de ansatte, for å hjelpe dem som er avhengig av offentlig transport, sier Schøyen.

Smittevernoverlege Jon Sundal sier SUS har sett positive endringer både på landsbasis og lokalt de siste 10 dagene.

Likevel oppfordrer han fortsatt befolkningen til å følge smittevernreglene, vaske hender og holde avstand.

– Prøvetallene viser også en tydelig reduksjon. Forrige uke hadde vi 93 positive, uken før var det 134. Mandag ble det talt opp syv positive prøver, tirsdag var det fem og onsdag var det åtte. Det tyder nokså sterkt på at tallene er fallende i regionen. Innbyggerne skal ha "kred" for at de nok en gang har gjort en kjempeinnsats og tatt dette alvorlig, sier Sundal.

469 testet positivt

Senest torsdag morgen ble det meldt om nye smittetilfeller i Stavanger. Denne gangen var det en mann i 50-årene og en kvinne i 30-årene som hadde testet positivt.

Mannen i 50-årene har vært på reise, men for kvinnen i 30-årene er smittekilden ukjent.

Siden pandemien startet har 469 personer testet positivt for koronasmitte i Stavanger, melder Stavanger kommune.

Så langt i november har 164 fått påvist smitte i Stavanger, noe som er det høyeste månedstallet i Stavanger siden korona-pandemiens utbrudd i mars.