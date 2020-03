Inger Cathrine Bryne fortalte under dagens pressekonferanse på Stavanger universitetssjukehus at det i løpet av de neste dagene vil bli satt opp brakker rett utenfor akuttmottaket.

– Brakkene vil være et slags for-akuttmottak for pasienter med luftveissmitte, slik at vi i større grad kan styre dem rett inn i de behandlingsløpene som pasienter med luftveisinfeksjoner skal gjennom, sier hun.

– Nå står det telt utenfor akuttmottaket, men vi har sett at vi antakelig skal tenke litt lenger fram. Derfor leier vi brakker for å utvide akuttmottakskapasiteten, sier Bryne til RA.

Det SUS har gjort med tanke på splitting av pasienter med og uten luftveissymptomer, har fungert godt til nå. Nå trenger sykehuset større areal. Sykehusdirektør Bryne mener at brakkene vil gi SUS ytterligere 50 kvadratmeter.

