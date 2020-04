– Det har blitt meldt om fulle busser. Derfor oppfordrer vi nå alle kollektivselskapene om å sperre av halvparten av setene om bord, sier direktør Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen til NRK.

Busselskapene må merke seter som ikke skal brukes. Bussjåfører vil ikke passe på at reisende holder avstand. De kan velge å kjøre forbi holdeplasser dersom de vurderer at bussen er for full.

Les også: Hvert mobilpling ødelegger konsentrasjonen i et kvarter

De nye tiltakene kommer fram i foreningens egen veileder for kollektivtransportselskapene.

– Det er valgfritt om de vil merke med sperrebånd, kliss, plakat eller plasttrekk, legger Grøtting til.

Stående skal samtidig få tydeligere beskjed om å holde avstand.

Les også: Folken: 3500 liter øl destruert

Ruter har ennå ikke bestemt hvordan de skal sette tiltakene fra veilederen i kollektivtilbudet i Oslo ut i livet.

– Vi går tilbake til et ordinært kollektivtilbud. Det gjør vi for at det skal være mulig å reise til samfunnskritiske jobber på en sikker og trygg måte, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Bussene vil samtidig kjøre med redusert kapasitet. Det betyr at passasjerer kan nektes å gå om bord.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider en egen nasjonal veileder for kollektivtransporten i Norge. Veilederen kan bli justert når den presenteres onsdag.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona