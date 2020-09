Tidligere har Støre åpnet for å lytte hvis KrF bestemmer seg for å revurdere sitt veivalg.

Men i et intervju i Nationen onsdag er partilederen mer lunken.

– KrF har valgt side. De går til valg på en regjering som er avhengig av Fremskrittspartiets støtte, og da har de avklart det samarbeidet. Knut Arild Hareide åpnet for en annen vei, og det tapte. KrF er nå et kristenkonservativt parti som ligger lenger unna Arbeiderpartiet. Derfor ligger det ikke til rette for noe annet enn at de er en del av en regjering vi ønsker å bytte ut, sier Støre.

KrFs 1. nestleder Olaug Bollestad reagerer på uttalelsen fra Støre.

– Det er utrolig skuffende. Jeg ønsker at den norske valgkampen skal gå på politiske saker, og ikke dette, sier hun til Nationen.

– KrF har på ingen måte endret standpunkter eller hvilke saker som er viktige for oss. Vi er det samme kristendemokratiske sentrumspartiet som vi har vært. Det samme partiet som Støre senest i sommer var opptatt av å samarbeide med, understreker hun.

Hun legger til at Støres utsagn vanskeliggjør muligheten for framtidig samarbeid mellom AP og KrF.

