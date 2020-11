Store koronaforskjeller mellom byene

Av 800 som ble testet i Trondheim siste døgn, var det kun én som testet positivt, opplyser kommunen onsdag. Også i Stavanger er det kun registrert ett smittetilfelle siste døgn. I tillegg er det meldt om to tilfeller i Sandnes.

I Oslo ble det derimot meldt om 162 smittetilfeller onsdag, mens 25 personer fikk påvist covid-19 i Bergen tirsdag.

Også Drammen har slitt med mye koronasmitte. Her ble det onsdag meldt om 24 nye tilfeller.

Oslo mest, Trondheim minst

I alt er det registrert 2.326 smittede i Oslo de siste 14 dagene, ifølge statistikk. Det gir et smittetrykk per 100.000 innbyggere på 335,4.

I den andre siden av skalaen ligger Trondheim, der det er registrert 102 tilfeller, noe som gir et smittetrykk på 49,7. Det betyr at smittetrykket i Oslo er over seks ganger høyere enn i Trondheim.

I Bergen er det registrert i alt 836 smittetilfeller de siste to ukene (smittetrykk 294,4), i Drammen 572 tilfeller (smittetrykk 564,2), i Stavanger 94 tilfeller (smittetrykk 65,5) og i Tromsø 51 tilfeller (smittetrykk 66,3).

Kryper nedover

Pilene peker imidlertid riktig vei både i Oslo, Bergen og Drammen, der smittetallene de siste dagene har krøpet nedover og onsdag lå lavere enn ukesnittet alle steder.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) tviler imidlertid på at det vil bli store lettelser i tiltakene i Oslo før tidligst i midten av desember. I begynnelsen av november innførte Oslo blant annet skjenkeforbud, stengte treningssentre, kinoer og teatre, påbud om munnbind i kollektivtrafikken og forbud mot samlinger på mer enn ti personer.

Bergen kommune varslet mandag at koronatiltakene blir forlenget i to uker. Men samtidig lemper kommunen på regelen om at maks fem personer kan samles i private hjem.

Lemper på tiltak

I Tromsø har de lave smittetallene ført til at kommunen har myket opp på tiltakene. Blant annet gjelder ikke lenger en begrensning på ti deltakere for private sammenkomster der alle deltakerne tilhører samme husstand, to husstander eller etablerte kohorter i barnehager eller barneskoler.

Nasjonalt er det registrert 530 nye tilfeller av koronasmitte siste døgn. Det er litt mindre enn for én uke siden, da det ble registrert 594 nye smittede.

Tirsdag var 128 personer innlagt på sykehus for covid-19. Til nå er det registrert 314 døde som følge av sykdommen.

