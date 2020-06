Stopper ikke støttemarkering for George Floyd i Byparken

Stavanger kommune kommer ikke til sette foten ned for en stor, planlagt støttemarkering i solidaritet med George Floyd i Stavanger sentrum lørdag.

Kommunen anbefaler ikke store folkeansamlinger, men ser samtidig verdien av å samles rundt en viktig sak, melder Stavanger kommune på sine nettsider fredag.

LES OGSÅ: NAF: – Bomsystemet må være vanntett mot misbruk

Smittevernregler

Smittevernreglene gir i dag mulighet til arrangementer med opp til 50 deltakere.

Kommunen har derfor svart positivt på søknaden om dette fra arrangørene Antirasistisk Front Stavanger som står bak «Black Lives Matter – støttemarkering for George Floyd».

Dette har i sosiale medier blitt framstilt som at kommunen har forbudt markeringen, skriver kommunen.

– Vi gir i utgangspunktet ikke dispensasjon eller forbud fra Covid 19-forskriften, men kan gi veiledning på smitteverntiltak. Det er arrangøren selv som er ansvarlig for å følge gjeldende anbefalinger. Vi anbefaler det ikke, men gir ikke forbud, sier smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger kommune.

Han minner om at smittevernreglene og avstandsanbefalingene gjelder overalt der folk ferdes.

– Hold avstand, husk koronameteren, host i albuen og vask hendene. Hold deg hjemme dersom du er syk, sier han.

LES OGSÅ: Nå skal Ryfylketunnelen vaskes

Ytringsfrihet

Direktør for bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad, forteller at kommunen har tett dialog med arrangøren.

– Arrangøren har vist stor forståelse for reglene som gjelder, sier han.

Skjørestad peker også på at dette er en spesiell sak. Over 4000 har meldt interesse på Facebook-eventen.

– I denne saken ser vi selvsagt også at det folkelige engasjementet er stort over hele verden. Ytringsfriheten står sterkt i Norge, og det er naturlig at mange ønsker å vise at vi står sammen mot rasisme og vold, sier Skjørestad.

LES OGSÅ: Åpner for bruk av bydelshus igjen