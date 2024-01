To pågrepet etter melding om knivstikking – to skadd

Skadeomfanget på de to skadde er ukjent, men de var ved bevissthet da de ble fraktet vekk fra stedet, ifølge politiet. Begge mennene som er pågrepet, er rundt 20 år. Den ene er siktet for kroppsskade og den andre for medvirkning til det.

– Meldingen vi har fått, er at det har vært en knivstikking, men hva som er brukt eller hva som har skjedd, vet vi ikke nå. De to som er skadd, er fraktet vekk i ambulanse, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit til NTB.

Mannen i 20-årene ble pågrepet kort tid etter hendelsen. Politiet hadde før det sagt at de hadde vitnebeskrivelser å gå på i jakten.

Uklart forløp

Ifølge politiet er foranledningen til hendelsen uklar, og det er også uklart om det er en relasjon mellom de som er pågrepet, og de to skadde. Det fremstår imidlertid ikke som blind vold på nåværende tidspunkt.

– Det viktigste nå er at vi har kontroll på den vi mener står bak, så får avhør og etterforskning vise mer om hva som har skjedd, sier Ragnhildstveit.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 23.57. Det er ikke opplysninger om at flere har vært involvert.