Magnus Carlsen klar for Norway Chess i Stavanger





Norway Chess, 12. året i rekken, avholdes mandag 27. mai til 7. juni i SR-Banks hovedbygg i Stavanger.

Deltakere: Magnus Carlsen (Norge). Fabiano Caruana (USA), Hikaru Nakamura (USA), Ding Liren (Kina)., Alireza Firouzja (Frankrike) og Praggnanandhaa Rameshbabu (India)

Samtidig og i samme sal arrangeres verdens første likestilte kvinnelige turnering, Norway Chess Women’s Tournament, også med seks elitespillere. Deltakere: Koneru Humpy (India), Lei Tingjie (Kina), verdensmester for kvinner, Ju Wenjun (Kina), Anna Muzychuk (Ukraina), Vaishali Rameshbabu (India) og Pia Cramling (Sverige).







Magnus Carlsen har i all hovedsak spilt hurtig- og lynsjakk de siste årene etter at han i 2022 meldte at han ikke kom til å forsvare VM-tittelen i 2023. Han prioriterer likevel Norway Chess i Stavanger, og møter sine sterkeste rivaler, blant dem dagens VM-tittel-innehaver Ding Liren. I år deltar seks spillere, som er rangert som nummer 1,2,3,4,6 og 13 i verden etter ELO-rating.

I tillegg til Carlsen (nr. 1) kommer Fabiano Caruana (USA) (2) Hikaru Nakamura (USA) (3), verdensmester Ding Liren (Kina) (4), Alireza Firouzja (Frankrike) (6) Praggnanandhaa Rameshbabu (India) (13). Nummer 13.

Kvinner på like fot

Samtidig og i samme sal arrangeres verdens første likestilte kvinnelige turnering, Norway Chess Women’s Tournament, også med seks elitespillere, samme spilledager.

I Norway Chess inviteres årlig spillere og plukkes ut blant de beste på topp 15-listen på verdensrankingen. Det er ingen kvinner blant de 100 beste i verden, den høyest rangerte er nummer 115, og kvinner blir ikke ofte invitert til toppturneringer i åpen klasse. Premiepengene i egne kvinneturneringer er heller ikke sammenlignbart med topp-turneringer i åpen klasse.

Vil inspirere

Nå har Norway Chess fått SR-Bank, EY og Stavanger kommune som sponsorer og støttespillere for å arrangere en egen kvinneturnering som også er topp premiert pengemessig.

– Etter å ha arbeidet over flere år med å få på plass sponsorer til å dekke en kvinneturnering, er vi stolt og veldig glad for at denne turneringen endelig skal finne sted. Vi håper at turneringen vil kunne inspirere yngre, kvinnelige sjakkspillere til å satse profesjonelt på sjakk, så håper vi at flere superturneringer vil ta etter og arrangere turneringer for kvinner med like premiepenger som i åpen klasse, sier daglig leder Kjell Madland i Norway Chess i en pressemelding.

Norway Chess Kjell Madland (Carina Johansen/NTB)

I Norway Chess Women’s Tournament vil tre av seks spillere ha VM-titler på cv-en. Den regjerende kvinnelige verdensmesteren Ju Wenjun deltar også i Norway Chess Women’s Tournament,

Madland og den øvrige Norway Chess-ledelsen har sterk tro på at disse grepene vil få fortgang på prosessen å få flere kvinner i toppen.

Regjerende verdensmester i sjakk, Ding Liren, deltar i Norway Chess turneringen i år, for tredje gang. Den regjerende kvinnelige verdensmesteren, Ju Wenjun, deltar også i Norway Chess. Fjorårets vinner av Norway Chess, Hikaru Nakamura, deltar også.

Søskenpar

Norway Chess skriver også historie når søskenparet Praggnanandhaa Rameshbabu og Vaishali Rameshbabu skal konkurrere side om side i hver sin superturnering. Begge deltar for første gang i superturneringen.

I Norway Chess Women’s Tournament deltar legenden Pia Cramling. Tross sin i sjakksammenheng høye alder, har hun ifølge Norway Chess holdt seg i storform.

– Pia Cramling er Nordens kvinnelige svar på Magnus Carlsen, og vi er veldig fornøyde med at hun takket ja til l å delta, melder Madland.