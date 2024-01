Tom (72) på skøyter: - Viktig å benytte anledningen

Torsdag formiddag var det samlet store og små på Mosvatnet, for å teste skøyteferdighetene og få litt mosjon i frisk luft.

En av de som hadde tatt turen var Tom Strand. Mosjonisten syntes det var helt strålende å bruke formiddagen til å skøyte utendørs.

– For en herlig dag til å stå på skøyter på. Strålende sol og fin temperatur, sier Strand fornøyd.

Den spreke 72-åringen trener ofte og ville ikke la muligheten til å flytte økten ut på det frosne vannet gå fra seg.

– Det er godt å få opp pulsen litt, så dette er en god trim for kroppen, mener han.

Det kan gå år mellom hver gang isen legger seg på vannene i Stavanger, og varslene tyder på at isen ikke vil være trygg så veldig mye lenger.

– Det kommer til å bli mildere til helgen, så det er viktig å benytte seg av anledningen. Om jeg ikke husker feil, er det vel rundt to år siden sist man kunne stå på skøyter her. Også er det jo litt fascinerende å stå her ute på Mosvatnet. Vanligvis er jeg nødt til å gå rundt, ler Strand.

Det var vakre værforhold på Mosvatnet i dag. (Kasper Elias Sørli)

Stilte med kølle og puck

På innsjøen som for tiden er frosset til is, var det god plass til å boltre seg på. Blant de frammøtte var det mange barnehageavdelinger og skoleklasser.

En av skoleklassene som var synlige ute på isflaten, var 5. klasse på KFskolen.

De hadde tatt med seg både køller, puck og mål, og var allerede godt i gang med kampen, da RAs journalist ble gjort oppmerksom på toppoppgjøret som utspilte seg.

Guttene fra 5. klasse på KFskolen storkoste seg på Mosvatnet, med sitt eget lille «Winter Classic». (Kasper Elias Sørli)

Tempoet i kampen ble raskt intensivert etter at spillerne ble informert om at bildene kom i avisen.

Ute og triller på isen

Det var alle aldre ute på isen denne dagen, og selv de aller minste var med.

Småbarnsforeldrene Karolina og Petr Buchmann (begge 35), hadde gått for en litt uvanlig løsning på å få den minste til å sovne.

De ble observert skøytende ute på isen, mens de dyttet på en barnevogn. Oppi lå deres yngste sønn som så ut til å ha få problemer med å sove.

Karolina Buchmann (35) og Petr Buchmann (35) kom begge skøytende med barnevogn ute på Mosvatnet. (Kasper Elias Sørli)

– Det vibrerer litt i isen, samt at skøytene lager en slik lyd som virker å gjøre det lett for ham å sovne, sier Petr Buchmann.

– Det var litt utfordringer i starten, da han hele tiden skulle titte opp og se, men nå har han blitt vant med det.

Nyhetene om at isen vil bli utrygg i nærmeste framtid, gjorde derimot ikke foreldrene altfor urolige.

– Vi pleier å bruke rulleskøyter når det er varmere i været, så det blir ikke noe problem, ler Karolina Buchmann, før de skøyter videre i formiddagssolen.