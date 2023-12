Politikerne vil ha flere andelsgårder i Stavanger

---

FAKTA

Stavanger kommune har fire kolonihager. De ble etablert for å arbeiderfamilier jord til å dyrke mat, men det ble også et folkehelsetiltak i form av sosialt fellesskap i grønne omgivelser.

Populariteten til kolonihagene har gått opp og ned gjennom årene. I perioder har det vært så liten interesse at enkeltpersoner har kunnet kjøpe flere parseller. I dag er det derimot lange ventelister på alle de fire hagene. Totalt står 384 personer på ventelistene.

På Storhaug er ByAuk et sosialt entreprenørskap organisert som en andelsgård for innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Andelseierne tar del i arbeidet og høster inn grønnsaker selv. Det er også lange ventelister for en andel i ByAuk. Nå planlegges en ny andelsgård på Ullandhaug.

---

Stavanger-politikerne har gjentatte ganger bedt kommuneadministrasjonen om konkrete planer for en femte kolonihage i Stavanger. Kommunedirektøren peker på arealknapphet og økonomi som gode grunner til heller å satse på andre former for bymessig landbruk, som parsellhager eller andelslandbruk, da det ville gi mindre tap av landbruksjord, gi flere sosiale fordeler og være et bedre tiltak for naturmangfold, særlig fugler og insekter.

– Vi har fortsatt et ønske om en femte kolonihage, og vil se på mulighetene men vi har ikke lyst til at det skal gå på bekostning av jordbruksjord eller natur, sier Emilie Martinsen Christensen (H), medlem i utvalg for klima og miljø, til RA.

Selvkost

Før utvalgsmøtet tirsdag var hun i gang med å utarbeide et forslag på vegne av alle partiene i utvalget, der kommunedirektøren bes om å fortsette arbeidet med å etablere en femte kolonihage, med forutsetninger om selvkost, at den blir helt åpen for allmennheten og at etableringen ikke gir nedbygging av matjord eller natur.

Utvalg for klima og natur ønsker også en sak hvordan kommunen kan legge til rette for flere andelshager.

Mindre arealer

– Andelsgården i Emmaus på Storhaug er blitt kjempepopulær. Slike andelshager trenger selvsagt veldig mye mindre areal enn en kolonihage, og det gir muligheten til å utnytte arealer som nå ligger «dødt». Slik sett er andelshager en mye mer lavthengende frukt enn kolonihager, sier Christensen.

Emmaus andelsgård holder til i Rasmus Risa gate. Den er en del av det sosiale entreprenørskapet ByAuk, og holder til ved Frivillighetssentralen, der FLAM Norge, 4H, Turistforeningen og andre låner lokaler, og der noen flyktninger deltar som arbeidstrening.

– Bruk for flere

– Det er definitivt bruk for flere andelsgårder i Stavanger. Gården her er blitt populær. De vi treffer forteller også at området er blitt mer attraktivt, og en sosial møteplass. Responsen fra lokalmiljøet er utelukkende positiv, sier driftsleder Tone Vilje Ellefsen i Emmaus andelsgård.

Det er lange ventelister for å skaffe seg en andel her. Dugnad og samarbeid er vesentlige stikkord for driften.

– I dyrkingssesongen møtes andelseiere, for eksempel for å så frø, luke og høste. Det gir fellesskap, sier Sven Are Ek, daglig leder i ByAuk.

Han ønsker seg større arealer å dyrke jord på.

– Vi har kundene, men vi mangler noe av produktet. Vi har ambisjoner om å bygge opp flere andelsgårder, sier Ek.

Satser på Ullandhaug

ByAuk arbeider derfor med å bygge opp et driftslag på Ullandhaug, og har deltakere både fra Flyktningtjenesten og frivillige med seg i det arbeidet. Studenter ved UiS er naturlig nok høyaktuelle som brukere, og Ellefsen peker på at et slikt tilbud på Ullandhaug vil kunne være en god arena for å bygge fellesskap, spesielt for internasjonale studenter.

– Det er dessuten gjort veldig mye godt arbeid ved Ullandhaug økologiske gård allerede, sier Christensen.

Emilie Martinsen Christensen (Høyre), driftsleder Tone Vilje Ellefsen i Emmaus Andelsgård (i midten) og daglig leder Sven Are Ek i ByAuk ved andelsgården, med Frivillighetssentralen i bakgrunnen. (Stein Roger Fossmo)