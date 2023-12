De ble årets frivillige

Prisen ble delt ut for 5. gang, og går til en eller flere personer, institusjoner eller organisasjoner i Stavanger som gjør en innsats for sine medmennesker. Prisen skal hedre frivillig arbeid knyttet til helse, omsorg og velferdstjenester, sosiale tjenester, utdanning, kultur, idrett eller miljø, opplyser Stavanger kommune på sine nettsider.

Det var Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) som overrakte årets pris. Hun benyttet samtidig anledningen til å hylle Norsk Folkehjelp, som er kjente for å væra profesjonelle og genuint opptatt av det oppdraget de har.

– De er alltid klare til å rykke ut på oppdrag for å lete etter personer som har gått seg bort. De bidrar med pasienttransport, de stiller med sanitetsmannskap på arrangementer, og holder førstehjelpskurs. Jeg må også trekke fram at lokallaget i Stavanger har en av de største ungdomsgruppene i landet. Det lover godt for beredskapen i framtida i Stavanger, konkluderte ordføreren i talen sin.

Norsk Folkehjelp: – Stolte og ydmyke

Leder i Norsk Folkehjelp Stavanger, Arnfinn Arnesen, er glad for prisen.

– Stavanger har mange organisasjoner som gjør mye bra for andre. Derfor er jeg ydmyk for at vi ble årets utvalgte, sier Arnesen.

Han er opptatt av å framheve medlemmene, som alltid stiller opp, også på de mindre kjente oppgavene, som når det skal arrangeres åpen juletrefest eller kjøres opp skispor på golfbanen ved Store Stokkavatn.

– Jeg vil bruke anledningen til å trekke fram de dyktige medlemmene våre som er opptatt av å gjøre noe for andre. Jeg må også trekke fram de 20 aktive ungdommene våre, som jeg virkelig er stolt over, sier han.

Prisen ble delt ut på FNs frivilligdag tirsdag 5. desember i Rogaland Teater, der frivillige i Stavanger var inviterte av kommunen til en egen visning av «Fanny og Alexander».

---

Årets frivillig

Prisen «årets frivillig» blir delt ut til en eller flere personer, institusjoner eller organisasjoner i Stavanger som gjør en innsats for medmennesker i kommunen. Prisen er på kroner 25.000, og pengene er øremerket formålet prisvinneren er opptatt av.

Prisen blir delt ut under Stavanger kommune sin festforestilling for frivillige i forbindelse med FN sin internasjonale dag for frivillige arbeid.

Tidligere vinnere av prisen

2022: Kittty Janzon for sin innsats for eldre.

Kittty Janzon for sin innsats for eldre. 2021: Jorunn og Svein Nordbøe for innsatsen med å skape gode og sosiale fellesskap på Skipper Worse.

Jorunn og Svein Nordbøe for innsatsen med å skape gode og sosiale fellesskap på Skipper Worse. 2020: Superlekene Stavanger for arbeidet med å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Superlekene Stavanger for arbeidet med å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 2019: Bjørn Harald Lye for sin brede innsats i Stavanger Røde Kors.

---