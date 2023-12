Glatte veier: Kolliderte med lyktestolpe

Det var like over klokken 12.00 søndag at nødetatene rykket ut til en ulykke i Hillevågsveien i Stavanger.

Da hadde en bilfører fått trøbbel med å holde bilen på veien og kjørt inn i en lyktestolpe.

Det skal, ifølge politiet, være glatt på ulykkesstedet.

– Bilen sperrer ett kjørefelt. Det er glatt på stedet. Store materielle skader på bilen, men det skal ikke være noen skadde personer, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Det oppsto litt noe trafikale problemer på stedet i etterkant av kollisjonen.