De ble kåret til årets bedrift

Prisen ble utdelt under et arrangement i et fullsatt i Atlantic Hall torsdag kveld. De andre fire finalistene var Westcontrol, NavTor, Envirex Group og Tytlandsvik Aqua.

Det opplyser Næringsforeningen i Stavanger-regionen i en pressemelding.

Årets bedrift ble delt ut for 37. gang, og det var Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) som sto for selve utdelingen av prisen på vegne av juryen.

– Årets vinner har levert resultater og marginer over en lengre periode som bedrifter flest bare kan drømme om. Den har hatt en vekststrategi som gjør at virksomheten strekker seg langt utover Stavanger-regionens grenser. Gründerne gikk inn i et marked for å utfordre etablerte aktører, og lyktes usedvanlig godt med det.

Milliardomsetning

I 2021 økte omsetningen, inklusive franchisetakerne, med over 180 millioner kroner. I 2022 økte den med over 170 millioner kroner. Total omsetning i 2022 var på 1.5 milliarder kroner. Antall ansatte stiger jevnt og trutt, og siste oppdaterte tall er 3000.

– Det er ellers verdt å merke seg at veldig mange unge har fått sitt første møte med arbeidslivet i denne virksomheten. Og veldig mange kunder har fått seg et møte med Drengen eller Meksikaneren en kveldstime, enten hjemme med familien eller på jobben. Slike møter skjer faktisk 8.5 millioner ganger i året – i hele Norge, framhevet ordføreren

200 utsalgssteder

Pizzabakeren ble startet for 20 år siden av to gründere – familien Gulliksen og familien Jelsa. Det har vært eksterne investorer underveis, men for to år siden ble selskapet kjøpt tilbake og selskapet er igjen eid hundre prosent av familiene Gulliksen og Jelsa.

I dag har Pizzabakeren 200 utsalgssteder.