Gode private BPA-tall: – Hele styringen ligger hos kundene

RA omtalte mandag en ny undersøkelse som viser at de som har brukerstyrt personlig assistent – BPA – i Stavanger er bedre fornøyd med de private leverandørene enn av kommunens eget tilbud. BPA-mottakeren Jorunn Sandal trakk da egne påvirkningsmuligheter i private regi som viktig årsak.

Leder for BPA i selskapet AssisterMeg, Oliver Ingvarsson, mener private selskapers arbeidsmetoder kan være utslagsgivende for resultatet i undersøkelsen.

– Jeg kan ikke uttale meg om kommunens egen leveranse, for den kjenner jeg for lite til, men jeg tror generelt sett at mye av årsaken til at private scorer godt er at vi er opptatt at de som får tildelt et vedtak om BPA for kommunen er arbeidsledere for sine assistenter, sier Ingvarsson til RA.

– Kunder

I AssisterMeg omtales BPA-brukerne som kunder, altså ikke brukere eller pasienter.

– Hele brukerstyringen ligger hos de som eier vedtaket, altså kundene, det er de som bestemmer hvem som skal være assistenter, og på hvilke tidspunkter, sier lederen.

Han peker på at en bruker for eksempel kan ha behov for én assistent på dagtid, for så å få fysikalsk behandling, før han eller hun har en annen (eller samme) assistent til sosiale aktiviteter på kveldstid.

– Da blir det en ordning som både kunden og assistenten vil kunne trives bedre med, sier Ingvarsson, som også mener firmaet har gode systemer for å rekruttere og beholde assistenter.

Ulikt tilbud i kommunene

Han peker også på at nivået på BPA-tilbudet varierer fra kommune til kommune.

– Hjelpebehovet er større enn tilbudet, og kommunene er veldig forskjellige her. Jeg opplever at Stavanger kommune tar BPA på alvor, og Stavanger er fullt på linje med de fleste andre større byene, men til syvende og sist handler dette om kommuneøkonomi. Det er et politisk spørsmål hvor godt BPA-tilbudet skal være, sier Ingvarsson.

– Variasjon viktig

[ Vil spare penger ved å åpne for privat omsorg i Stavanger ]

John Peter Hernes (H), som skal lede utvalg for helse og velferd framover, mener resultatene i undersøkelsen viser at det trengs private aktører i tillegg til de offentlige tjenestene.

– Undersøkelsen viser viktigheten av mangfold, variasjon og valgfrihet. Brukere får muligheter til å velge fra en palett av ulike tilbydere. Det gjør sikt at kommunens egne tjenester også blir bedre, vinn-vinn totalt sett, sier Hernes til RA.

Han peker på at det er viktig for kommunen å gjennomføre denne typen undersøkelser.

– Brukerundersøkelser er et nyttig verktøy for å få vite hvordan folk oppfatter de tilbudene som kommunen skal gi, sier utvalgslederen.

– God start

I en oppsummering av undersøkelsen melder Stina Løkke, som er direktør for helse og velferd, at kommunen vil starte et arbeid for å forbedre sin egen tjeneste.

Hernes har tro på at tiltakene kommunen selv vil gjøre er et godt utgangspunkt.

– Det er i alle fall en veldig god start, sier Hernes, som framhever at tiltakene og effektene av dem må følges opp framover.

– Offentlige er ryggraden

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland mener alle tjener på at også private leverer velferdstjenester.

– NHO mener det offentlige skal være ryggraden i velferdstjenestene. Vi er likevel helt avhengige av at private aktører bidrar med å løse oppgaver det offentlige ikke kan eller rekker over, sier Grindland til RA.

Hun mener samfunnet også får be private aktører bidrar også med innovasjon, og at samfunnet på den måten får mest mulig igjen for skattekronene.

– Vi har sett lignende resultater fra barnehager og eldreomsorg. Det viser at de private leverer gode og solide tjenester som brukerne er fornøyde med, sier Grindland.

Blir kampsak

[ – Det lyseblå Høyre i Stavanger er borte ]

Det blir i årene framover trolig en stor politisk kamp om i hvor stor grad kommunen skal konkurranseutsette også andre deler av velferdstilbudet i Stavanger, for eksempel har partiene i det nye flertallet flagget ønske om å konkurranseutsette driften av det nye sykehjemmet som skal bygges i Jåttåvågen, noe de rødgrønne partiene er sterke motstandere av.

– I flere kommuner i regionen har nye politikere nå varslet at de skal trappe opp satsingen og la private aktører gjennomføre flere oppgaver for kommunene. Det er bra, og vi kommer til å følge med at det skjer. Det vil vi alle tjene på: Kommunen kan spare penger, tilbudene vil bli mer effektive, og brukerne blir fornøyde, sier Grindland.

[ Leder: Vagt fra Høyre om privatisering ]

I gang med bedring

Stavanger kommune er i gang med å bedre kommunens egen tjeneste.

BPA-kontoret i kommunen skal sette i gang tiltak for å bedre tjenestekvaliteten, ved å gjennomføre halvårlige/regelmessige hjemmebesøk, delta på personalmøter minst en gang årlig, gi individuell opplæring av arbeidsledere etter behov og avholde nye kurs i avvik, etikk og HMS for arbeidsledere og assistenter, meldes det overfor politikerne.

– Kommunikasjonen mellom bruker og helse og velferdskontor er tilfredsstillende, men kan forbedres for den kommunale leverandøren, slik at de kommer på samme høye nivå som de andre variablene. Denne undersøkelsen danner et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Utfordringen framover blir å beholde den høye brukertilfredsheten og samtidig forbedre det kommunale tilbudet, anfører Løkke.