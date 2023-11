Flertall for trehus og hotell-nei, men bystyret avgjør

Forslaget fra SVG 1 står på sakskartet til bystyrets møte 20. november. Da avgjøres det om trehusene i Spilderhauggata rives eller ikke.

Reguleringsforslaget for tomten i Harald Hårfagres gate, ved Spilderhauggata og Kjelvene skatepark, ble vedtatt lagt ut til høring under kommunestyrets forrige behandling (Stavanger bystyre het Stavanger kommunestyret i forrige valgperiode). Nettopp dette vedtaket ble sentralt i debatten i UBS torsdag ettermiddag.

Tidligere vedtak

I kommunestyrebehandlingen var det et knapt flertall for å sende saken på høring og offentlig ettersyn, et vedtak Høyres representanter Hilde Karlsen og Kristen Høyer Mathiassen brukte som argument for å si ja til riving av trehusene og å godkjenne hotellprosjektet.

– Jeg var som vara i UBS i forrige periode, og stemte for å bevare trehusene, men når bystyret har sagt at vi skal gå videre med denne saken uten at de to trehusene bevares, da respekterer jeg det. Vi kan ikke drive og spille pingpong ved å sende saken fram og tilbake mellom utbygger, bystyre og UBS. Utbyggerne har senkes byggehøyden, de har bevart tårnbygget, selv om de ikke beholder de to trehusene. Da respekterer jeg bystyrets vedtak, sa Hilde Karlsen (H).

– Stemmer det ikke at bystyret vedtok å legge saken ut på høring? Er det slik at vi ikke kan komme med endringer etter høringen, i en andregangs behandling, spurte Aps fraksjonsleder Sissel Beate Fuglestad.

– Bystyret har sagt ganske tydelig at saken skal legges ut på høring uten bevaring av de to trehusene, og da har flertallet i bystyret sagt at bevaring av trehusene ikke er nødvendig, svarte Karlsen.

– Kasteballer

UBS-leder Kristoffer Sivertsen (Frp) ønsket som kommuneadministrasjonen å si ja til riving og å godkjenne SVG 1s prosjekt.

– For Frp og Høyre er det viktig å unngå at utbyggere blir kasteballer i systemet. Denne saken har pågått siden 2020, slik skal det ikke være. En utbygger må kunne få en klar tilbakemelding, og må kunne forholde seg til det, når man har imøtekommet de kravene som man har fått, sa Sivertsen.

Hans poeng var at utbyggeren i en tidlig fase i UBS fikk et betinget ja til utbyggingen, med en smørbrødliste klar, men der bevaring av trehusene ikke var en del av det formelle medtaket.

– Jeg håper at man er så redelig med utbyggerne at man enten går videre på et prosjekt eller ikke, og at det er en beskjed det går an for utbyggeren å forholde seg til, sa utvalgslederen.

Reelt flertall mot

Sara Mauland (Rødt) minnet om at det i første runde i UBS var et klart flertall for å bevare trehusene, 8 av 11 representanter stemte for bevaring, men fordi de åtte ikke klarte å bli enige om et felles vedtak, ble ikke vern et formelt krav i det endelige vedtaket.

– Er det slik at når ting kommer skjevt ut, som i denne saken her, er vi da forpliktet til å gjenta feilen fra sist, eller skal vi gjøre det vi ønsket sist, å vedta bevaring av trehusene. Det var et svært knapt flertall som vedtok å legge saken på høring i det forrige kommunestyret. Litt av poenget med en høring er å høre om det er ting som vi ikke har tatt nok hensyn til i den politiske behandlingen sist, om det er ting som ikke er godt nok opplyst i vårt saksframlegg, om det er opplysninger som burde vært tatt med, men som ikke er blitt tatt med. Vi har plikt til å ta de høringsinnspillene som er kommet alvorlig, hvis ikke blir dette bare en skinnprosess, sa Mauland.

Hun pekte blant annet på skepsis til prosjektet fra Byantikvaren og ønsker om å ta vare på fabrikkbygningene, i et klimaperspektiv, og for å ta vare på industrihistorien i Østre bydel.

Omkamper

– Det er en sak for hver enkelt politiker og for hvert parti å vurdere hvor mange omkamper man skal ha, men jeg synes vi skal ta hensyn til de utbyggerne som sitter og venter, og som har brukt tid og ressurser for å tilpasse kravene, i alle fall når man har klart å lande det som er stilt som krav, mente Sivertsen.

– Har ikke representanten fra Rødt et ansvar også for de som skal bygge ut byen, når et flertall i kommunestyret sa at de to trehusene kunne vike, men at tårnhuset skulle rehabiliteres. Betyr ikke det noe for Rødt, spurte Kristen Høyer Mathiassen (H).

– Rødt gikk til valg på at vi skal være for innbyggerne, ikke for utbyggerne. Vår lojalitet ligger til vårt valgprogram og våre velgere, ikke til de partiene som stemte motsatt av oss i det forrige kommunestyret, svarte Mauland.

– Ikke automatikk

Anders Fjelland Bentsen (Ap) gjorde det klart at Ap ville stemme for å bevare trehusene, som de alltid har stemt for i UBS.

– Det underbygges også av innspillene i høringen, både fra Byantikvaren, fra regionale myndigheter, fra fagfolk og fra vanlige innbyggere. Trehusbyen er kanskje Stavangers viktigste identitetsmarkør. Prosjektet er ikke slik at vi vil ofre disse to trehusene. Det er heller ikke slik at det skal være automatikk i at når noe blir lagt ut på høring, da blir det vedtatt, sa Bentsen.

Han foreslo å sende saken tilbake for bearbeiding for å ta mer hensyn til kulturmiljøet og beholde trehusene.

Venstres Hege Benedicte Blom Stene insisterte på å avvise hele saken, noe som ble flertallsvedtaket, men som altså skal i en ny runde i bystyret. Der kan det for øvrig bli jevnt mellom de som ønsker å rive og de som ønsker å bevare trehusene i prosjektet.

– De er en sårbar del av identiteten vår, og det viser seg gang på gang at de er enkle å rive, de kan utsettes for planlagt forfall, og vi har fjernet altfor mange av dem, sa Stene.

