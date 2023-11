Tenåringsgutter ranet i Stavanger

To menn truet de to med kniv til å gi fra seg personlige eiendeler. Tenåringene kom ikke fysisk til skade under ranet. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.36.

– De to mistenkte forsvant fra stedet. Guttene, som bodde like ved, kom seg hjem og fikk varslet politiet, forteller operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Hun forteller at de to gjerningsmennene var helt ukjente for 16-åringene.

Ved hjelp av en hundepatrulje og elektroniske spor ble to menn pågrepet i saken et par timer etter ranet.

– Sporingsfunksjonen ledet oss til en adresse. En kar på 19 og en på 24 er på vei inn i arresten, forteller operasjonslederen.

Alle eiendelene ble funnet igjen og er tilbakelevert til eierne.