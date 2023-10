Nå skal Vannassen stenges og vannet tappes

Årsaken er at de over 100 år gamle demningene ved Vannassen skal oppgraderes.

Det lenge planlagte arbeidet starter for fullt i det populære turområdet denne uken. Gravemaskiner skal inn, området sperres av og det blir anleggstrafikk i det velbrukte området for turgåing og trening som også inneholder en populær lekeplass for de minste.

Entreprenøren skal starte opprigging og arbeid tidlig denne uken, og i løpet av uken vil området bli helt stengt for ferdsel. Arbeidet skal i utgangspunktet pågå i rundt et år.

De to demningene i Vannassen, som er 220 meter lange, ble bygget i 1919. Planen til da gamle Hetland kommune var at Vannassen skulle fungere som drikkevann. Det varte ikke lenge. I 1936 ble vannverket nedlagt og naturen tok over. Vannassen er et godt brukt friområde både for mennesker, dyr og fugler.

Men demningene fra 1919 oppfyller ikke dagens krav.

Vegard Ankarstrand, naturforvalter i Stavanger kommune (t.h), Linn Marie Flølo i Idrett og utemiljø og Terje Rygh fra smartbyavdelingen i Stavanger kommune på befaring i Vannassen i vår. (Arne Birkemo)

– Kravene til demninger har blitt strengere med årene, og kommunen nå rett og slett oppgradere. Det er egentlig en enorm prosess, fortalte Vegard Ankarstrand, naturforvalter i Stavanger kommune, til RA i da planene ble omtalt i mai.

Demningene må oppgraderes dersom kommunen vil beholde vannet. Derfor skal det bygges en fyllingsdam, som kommer til å bli kraftigere og høyere enn den er i dag.

– For å få til dette må vi tappe ut vannet fra Vannassen. Vi må sperre av store deler av området. Turgåere og andre som ferdes kommer til å få en stor omvei rundt, forklarer Ankarstrand, som legger til at arbeidet er nøye planlagt for å være så skånsomt som mulig for plante- og dyreliv.

– Selv om det er et omfattende prosjekt som skal gjennomføres, skal vi være forsiktige med dyr, fugler, trær og annen vegetasjon så godt som mulig, understreker naturforvalteren, som har jobbet med planene de siste seks årene.

Prosjektet skal være fullført vinteren 2024/2025.

De to demningene til Vannassen oppfyller ikke dagens krav. I vinter skal demningen forsterkes, som betyr at de blir kraftigere og høyere. (Stavanger kommune)

Stenger hundelufting på sirkustomt

En av konsekvensene som spesielt hundeeiere vi merke, er at det inngjerdete området for hundelufting (der båndtvangen ikke gjelder) blir stengt for at området skal brukes som anleggsområde i forbindelse med arbeidet. Området ble låst av mandag denne uken.

Stavanger kommune har en egen infoside om arbeidet i Vannassen, som inneholder relevante opplysninger for dem som er interessert i vite mer om hva som foregår, hvorfor og hvordan det til slutt skal bli. Kommunen har ellers også laget en liste over hva som blir konsekvensene av rehabiliteringen blir for brukerne av området. Slik ser den ut:

Hele tjernet og deler av området rundt blir anleggsområde, og dermed stengt av med byggegjerder.

Det vil gå en inngjerdet anleggsvei gjennom friområdet, mellom riggområdet på sirkustomten og anleggsområdet, for å ivareta sikkerheten for folk.

Ved lekeplass-området vil anleggsveien være mulig å krysse i helgene, men ikke til hverdags.

Der det er mulig og sikkert nok for folk, etablerer kommunen turstier rundt anlegget, som gjør det lettere for de som må ferdes i området.

Midlertidige veier for syklister og gående blir skiltet.

Hundeluftingsområdet på sirkustomta blir stengt i anleggsperioden, og vil bli brukt som riggområde for arbeidet. Da spares trange gater i boligområdene rundt Vannassen for anleggstrafikk.

Anleggsarbeid fører med seg støy og støv. Kommunens mål er å være til så liten belastning som mulig. Kommunen trenger at voksne passer på barn, og at alle holder god avstand til anleggsmaskiner og -områder.

---

Fakta: Oppgradering av damanlegget i Vannassen

---