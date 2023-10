Stavanger-budsjettet: – Selv jeg skvatt da jeg så tallene

I presentasjonen av handlings- og økonomiplanen for 2024–2027 pekte kommunedirektøren på at antall personer over 80 år vil bli mer enn doblet i løpet av de 16 neste årene, mens antallet arbeidsføre ikke øker i nærheten av samme grad.

Vareide har lenge pekt på utfordringene, men nye tall har gjort inntrykk selv på den budsjettansvarlige, som peker på eldrebølgens utfordringer for åttende gang i like mange årlige budsjettpresentasjoner. Nye dypdykk i tallmaterialet det siste har gjort den garvede ekspertbyråkraten enda mer bekymret.

Dobling av eldre

Det er 5341 personer over 80 år i Stavanger i dag. De siste 16 årene har antallet bare økt med 332 personer. De kommende 16 årene viser befolkningsberegninger at tallet vil bli minst 5000 personer, opplyste han i presentasjonen.

– Selv jeg skvatt da jeg så tallene, sier Vareide til RA.

Han peker på at noe er gjort, men at mye gjenstår.

Han peker på at politikerne har tatt grep gjennom Leve hele livet-prosjektet, altså mer pleie i hjemmene, mindre på sykehjem, og tatt grep for å øke bemanningen i omsorgsyrkene ved å få flere ansatte i heltidsstillinger i stedet for deltid.

Han pekte også på at fra nå til året 2040 er antall personer i arbeidsfør alder helt lik, og endringene er i full gang. Han er klar på at flere må over i omsorgssektoren.

– I 1970 jobbet 5 prosent av befolkningen i helse og omsorg, i dag er det 15 prosent. Når vi skal ansette flere sykepleiere og leger, må vi ansette færre ingeniører, sier Vareide.

Han pekte på at tallenes tale er klare.

– Mange mener jeg er mørkemannen, men jeg har tallene på min side. Det kan bli verre. Det er en dyster framtid, sa Vareide.

Politikernes grep til nå holder ikke.

Tempoet må økes

– Det er ikke nok, tempoet er ikke høyt nok, og effektene er ikke gode nok, sier kommunedirektøren.

Intensivert og bedre satsing, kanskje også helt nye tiltak og bedre digitale løsninger er blant det han trekker fram at må til.

– Det er ikke at det at politikerne ikke har tatt tak i dette, men jeg tror det er vanskelig å ta inn over seg hvor store disse endringene kommer til å bli. Det er så store tall. Menneskelig og psykologisk sett har vi vanskelig for å forstå ting vi ikke har erfaring med. Jeg tror det er hovedproblemet. Det er ikke manglende vilje, sier Vareide.

Må starte nå

Han er krystallklar på at endringene må starte nå. Velferdsstatens framtid står på spill.

– Jeg uttrykker en ekte bekymring for at vi står overfor så mange samtidige kriser som har fått lov til å utvikle seg over tid, at jeg er veldig spent på om vi evner å løse dem på en god måte, men vi har ikke noe valg. Hvis vi ikke løser dem, så bryter velferdsstaten sammen og samfunnet slik vi kjenner det, vil rakne. Jeg kan ikke se for meg at noen ønsker det, sier Vareide til RA.

Han pekte i budsjettpresentasjonen på Clarion Hotel Stavanger på at behovet for helsepersonell er langt større enn tilgangen.

– Allerede i dag får vi ikke tak i sykepleiere. Det er ikke nok i arbeidsmarkedet. Det er gap. Hva betyr det for dere som folkevalgte? Prioritering må til. Hvilke tjenester skal vi ta ned? Hvor mange av dere har gått til valg med det i partiprogrammet, spurte Vareide tilhørerne med blikk mot den politikertette forsamlingen i Stavanger Hall.