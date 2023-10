Rekorddeltakelse for 3-Sjøersløpet

Løpsleder Johannes Økland i GTI Friidrettsklubb merket økende interesse for lange løp allerede under årets Stavanger Marathon.

– Vi hadde en veldig stor økning i deltakelsen. Spesielt gjaldt dette halvmaratondistansen, sier Økland.

Det vil utvilsomt vil bli deltakerrekord i 3-Sjøers-løpet i år.

– Akkurat nå (fredag) viser tallene 60 prosents økning sammenlignet med samme tid i fjor, men det realistiske er at vi ender opp på rundt 50 prosent økning totalt. Det er helt fantastisk at et etablert løp kan øke så mye fra ett år til et annet, sier Økland til RA.

Tror på 1000 flere

Arrangørene har stor tro på at det blir minst 1000 flere deltakere enn i fjor. 3-Sjøersløpet kan bli det tredje største halvmaratonløpet i Norge, bare slått av løpene i Oslo og Bergen. Hvis flere enn 3300 stiller til start, passeres Birkebeinerløpet i størrelse.

Johannes Økland, her under Stavanger Marathon (Svein Erik Fylkesnes )

Økland mener arrangørene nyter godt av et generelt oppsving i interessen for løping som mosjonsform.

– Vi tror løping for en del har erstattet sykling. Tidligere har det i bedriftene vært enorm interesse for Nordsjørittet. Under covid-pandemien var det mange som startet med løping, og i etterkant av pandemien har mange bedrifter ønsket at ansatte skal være mer sosiale og gjøre flere ting sammen, og legger til rette for at ansatte melder seg på hos oss, sier Økland, som også peker på medienes økende oppmerksomhet på løping som tidseffektiv og god trening og som bra også for den mentale helsen, og interessen som den lokale løpepodkasten «Lavterskel» har skapt.

Økland peker også på at det ikke er en ulempe at løypa går i naturskjønne omgivelser ved Mosvatnet, Stokkavatnet og Hålandsvatnet, og at fire av fem løpemeter er på grus.

Har aldri deltatt selv

KNM Harald Haarfagre stiller flest deltakere i år, og utmerker seg med hele 86 påmeldte, mens Bouvet er like bak i deltakerløypa, med 61 påmeldte.

Løpslederen har for øvrig selv aldri tilbakelagt det 21097,5 meter lange 3-Sjøersløpet. Han har vært med å arrangere folkefesten siden 2012, før den tid var senhøsten vanligvis tiden for restitusjon etter helmaraton for hans egen del.

Flere yngre løpere

Han har merket seg at det er én av de fem startpuljene som utmerker seg spesielt i økning av deltakere, den med på forhånd anslått tid på mellom 1 time og 50 minutter og 2 timer.

– Det er ellers en positiv forskyvning i den gjennomsnittlige alderen på deltakerne, det er flere mellom 24 og 40 år og forholdsvis færre mellom 40 og 50 år, sier Økland.

Arrangørene gir i år halv pris for deltakere under 25 år, med frist til søndag 28. oktober.

– Vi ønsker å senke terskelen for at unge skal delta i organiserte løp, sier løpslederen.

Endringer i løypa

Det er enkelte små løypeendringer fra i fjor. På sykkelstien langs Chr. Skredvigs vei skal det nå bare løpes halvveis opp den lange «Stokkabakken», så skal løpeskoene dreies i retning mot Ytre Ringvei. I år skal det dessuten igjen løpes rundt hovedstien rundt Mosvatnet hele tiden, og forbi «Andedammen», i motsetning til unntaksåret i fjor.

3-Sjøersløpet er et halvmaraton, og arrangeres i år 4. november. Start og målgang er som vanlig ved messehallen Forum Expo, der det er muligheter for å skifte og oppbevare bagasje, og der det serveres lapskaus etter løpet.

Deltakerrekorden på 3000 deltakere ble satt i 2015.

I fjor var det 2260 personer påmeldt. Fredag, 15 dager før løpsdagen, var det allerede 2860 påmeldte.

