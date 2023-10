Delingsbiler, bysykler og hurtiglader på samme sted

Fredag åpner Stavanger sitt nye mobilitetspunkt ved Hetlandskirken på Storhaug, i Kyviks vei og Saudagata.

Her kan en leie elsykkel, elsparkesykkel og elbil samme sted. I tillegg er det tilgang til kollektivtransport og hurtiglading på det som blir det fjerde mobilitetspunktet i Stavanger.

Målet med satsingen er rett og slett å gjøre det enklere å velge bort privatbil som transportmiddel.

– Målet med et mobilitetspunkt er å gjøre det enklere å la privatbilen stå, ved å gjøre andre transporttjenester mer tilgjengelig, sier Imme Dirks Eskeland, prosjektleder i Stavanger kommune, i en pressemelding.

Imme Dirks Eskeland, prosjektleder i Stavanger kommune. Foto: Ingunn Walderhaug

– De fleste som bor i en by og ikke er avhengig av bil hver dag, kan få dekket transportbehovet sitt med å gå, sykle, ta buss og tog – og ha tilgang på bil når det trengs, fortsetter hun.

Fjerde mobilitetspunkt, første med hurtiglading

Mobilitetspunktet på Storhaug blir det fjerde av sitt slag i Stavanger, men dette er det første punktet med hurtiglading for elbil.

I et tettbygd område som dette er det ikke mulig for alle å ha egen lader til elbil, derfor har en spesielt tro at hurtigladeren som nå kommer vil dekke et behov.

– I år setter Lyse opp rekordmange hurtigladestasjoner, og vi er glade for å kunne tilby en urban hurtigladestasjon på Storhaug. Her bor det mange som gjerne ikke har mulighet for å ha egen elbillader, sier Ane Marte Hausken, direktør for energi i Lyse-konsernet.

Delingsbiler

På mobilitetspunktet vil det være mulig å leie elsparkesykkel og bysykkel. I tillegg har Kolumbus satt ut to delingsbiler, en varebil og en personbil.

– Målet er at disse bilene skal dekke ulike behov hos innbyggerne. I tillegg til at bildeling kan erstatte privatbilen for enkelte, er det også viktig å kunne se på dette som et alternativ for de som av og til trenger en bil nummer to, forteller Maria Thorvik, produktansvarlig bil, Kolumbus.

– Dette er selvsagt noe vi håper det kommer mye mer av framover, avslutter hun.

Mobilitetspunktet på Storhaug blir åpnet i en seremoni leder av fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp), og starter klokken 10.00. Det blir musikk ved Nylund skolekorps og servering av boller og brus for å markere åpningen, opplyser Stavanger kommune.

---

Fakta: Mobilitetspunkt

Et mobilitetspunkt er et sted der flere miljøvennlige transportmidler er tilgjengelig for innbyggerne.

Her kan du finne elsparkesykler, bysykler og delingsbiler som man kan leie, i tillegg er mobilitetspunktet i nærheten av kollektivtransport og ladestasjoner til elbil.

Her finnes mobilitetspunktene i Stavanger:

Hillevåg torg

Olav Kyrres gate, Stavanger sentrum

Nymansveien (Varden)

Kyviks vei / Saudagata, Storhaug

---