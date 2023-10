Ingen store Akropolis-summer fra Støre

2 millioner kroner er, som meldt av statsminister Jonas Gahr Støre i valgkampen, er satt av i neste års statsbudsjett for å prosjektere den såkalte Akropolis-visjonen for nybygg til Museum Stavanger og Rogaland Teater. Penger til investering i nybygg er ikke satt av. Stavanger kommune har søkt om 10 millioner kroner i årets budsjett.

Kulturminister Lubna Jafferys (Ap) inntreden etter Anette Trettebergstuens avgang i juni i år har ikke ført til noe stort milliondryss. 2 millioner kroner er det Stavanger kommune får neste år.

Rogaland Teater, Stavanger Museum og nybygget skissert i bakgrunnen. (Studio HOH)

– Bør være med

Administrerende direktør Ellen Math Henrichsen opplyser at bevilgningen til nytt teaterhus var som ventet etter signaler fra Oslo, men at Rogaland Teater mener det bør være et langt høyere bidrag fra staten, som eier to tredjedeler av kulturinstitusjonen.

– Vi mener eierne være bør være med og finansiere både økte prosjekteringskostnader og investeringer, sier Henrichsen til RA.

De 2 millionene går til Stavanger kommune, som har hånden på rattet i framdriften. Samtidig betaler Rogaland Teater for «Prosjekt Sceneskifte» med egne ressurser.

– Vi ønsker at våre tilskudd skal gå til scenekunst, og synes det er dumt å ta av driftsmidler for å betale prosjektkostnader, sier direktøren.

Ikke til vedlikehold

Teateret har som vanlig også søkt om penger til økt kunstnerisk mangfold og økt vedlikehold. Det er ikke gitt penger til noe av dette i statsbudsjettet for 2024.

– Økt kunstnerisk mangfold er en del av oppgavene i teaterets tildelingsbrev, og det er utfordrende å finne måter å øke utbredelsen av publikum, slik sett får manglende bevilgninger konsekvenser, sier Henrichsen.

Teateret har også et planlagt vedlikeholdsetterslep, spesielt på ventilasjonsanlegg, og det er utsatt på grunn av nybyggplanene, men direktøren peker på at det er grenser for hvor lenge en utbedring kan vente.

Usikkerhet

[ Statsråden om Akropolis-løsning: – Virkelig prekært ]

Det var fredag formiddag forvirring om lønnskompensasjonen fra staten. Henrichsen peker på at i tekstdelen i innledningen av Kulturdepartementets oppsummering står det at budsjettforslaget bygger videre på oppdaterte anslag for lønns- og prisvekst i 2024, på 5,8 prosent, mens teateret har regnet ut at den reelle kompensasjonen bare gir 3,6 prosents økning. Anslått lønns- og prisvekst for 2024 er for teatrets del 4,6 prosent, opplyser direktøren.

– Hvis det er tallene og ikke teksten som er det riktige, så blir vi veldig skuffet, sier teaterets direktør.

– Godt signal

Administrerende direktør Siri Aavitsland ved MUST – Museum Stavanger – peker på at det er Stavanger kommune som har søkt og holder hendene på rattet i det store utviklingsprosjektet. Hun ser positivt på at det nå er på plass penger til prosjektering.

– Som vi tidligere har gitt uttrykk for, var det et godt signal om at regjeringen ser prosjektets store potensial da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte oss i september og meldte om 2 millioner kroner på statsbudsjettet til videre prosjektering, sier Aavitsland til RA.

Hun har større forventninger til bevilgninger til nybygg senere.

– Forventninger til større tilskudd bør vi først ha i statsbudsjettene i de påfølgende årene, spesielt etter at arkitektkonkurransen er gjennomført, sier Aavitsland.

Maritim satsing

Hun er svært glad for å regjeringen har valgt å bevilge nye 2 millioner kroner i økt tilskudd til IRMAS – interregionalt marinarkeologisk samarbeid mellom de maritime museene ved Norsk Folkemuseum, Museum Stavanger og Museum Vest. Det er fra før tildelt 1 million kroner til tiltaket som ble kanalisert via Museum Stavanger og fordelt mellom de tre museene. Det samlede tilskuddet på 3 millioner kroner til IRMAS fordeles fra 2024 likt på de tre museene, melder regjeringen.

Aavitsland er svært fornøyd med IRMAS-tildelingen.

– Det er svært gledelig at det gis støtte til samarbeidsprosjektet IRMAS, som inkluderer Stavanger maritime museum, Bergen Sjøfartsmuseum og Norsk Maritimt Museum, sier Aavitsland.

– Høyst nødvendig

Satsingen er etterlengtet.

– Bevilgningen betyr et høyst nødvendig museumsløft for arkeologien og vår forvaltning av kulturminner under vann. Økningen i driftstilskuddet på 1 million kroner til hvert av museene har stor betydning for å utvikle den unike samarbeidsmodellen, sier Aavitsland.

Regjeringens justering for lønns- og prisvekst til driftsbudsjettet ser også ut til å kunne leve med for MUST.’

– Slik det ser ut for oss nå, ser det ut til at kompensasjonen for lønns- og prisvekst blir på cirka 5,8 prosent. Det ser ut til å være en mer realistisk kompensasjon enn vi har opplevd de foregående årene, og er svært gledelig sier Aavitsland.

Minister-besøk

Regjeringen Støre har tidligere anerkjent behovet for nybygg til teater og museum.

– Jeg har fulgt dette prosjektet siden det var på idéstadiet og vært nysgjerrig på det hele tiden, og har vært gjentatte ganger på Rogaland Teater og sett på hva behovene for oppussing er. Det er virkelig, virkelig prekært, sa tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen til RA under et besøk på Stavanger Museum og Rogaland Teater i mai 2022.

Akropolis-visjonen, slik arkitektene har sett for seg at det kan ta seg ut i retning Domkirken. (Studio HOH)