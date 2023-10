NRK: Hackergruppe hevder å ha stjålet data fra Stavanger kommune

Det er NRK som melder at Stavanger kommune skal være utsatt for et datatyveri.

Det skal være hackergruppen Play som står bak og de hevder på sin offentlige nettside å ha stjålet data fra Stavanger kommune.

Ifølge gruppen vil hele eller deler av informasjonen de har hentet ut fra kommunens IT-systemer bli publisert innen tre dager, melder statskanalen.

Jobber med oversikt

Kommunen opplyser at de nå jobber nå med å få oversikt over situasjonen.

IT-sjef Stein Ivar Rødland opplyser til NRK at de er kjent med publiseringen på hackergruppens nettside.

– Vi har ikke sett tegn på at de har hentet ut data, men arbeider som at dette er høyst reelt, sier Rødland.

Hackergruppen Play er en av flere grupper som forsøker å presse selskaper til å betale for å låse opp krypterte filer eller stanse publisering av stjålne dokumenter.

NRK opplyser at de ble kjent med hendelsen via det norske IT-selskapet WeeZee som overvåker det mørke nettet.