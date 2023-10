Nye Madla bibliotek: Endelig klart for åpning

Når nye Madla bibliotek åpner dørene torsdag 5. oktober er det i helt ny drakt, med nesten dobbelt så stor plass og med vikingtiden som tema for innredning og interiør.

– Dette er en gladnyhet for hele bydelen, og vi gleder oss veldig til å ta imot publikum i de nye lokalene, sier Roar Houen, avdelingsleder ved Sølvberget, til RA.

Det nye biblioteket ligger i Amfi Madla som gamle gjorde, men arealene går fra å være på rundt 200 kvadratmeter til nå å være 400 kvadratmeter – og alt er flunkende nytt.

– Hele denne delen av senteret er pusset opp, så alt er nytt. Det er blitt helt fantastisk, mye større, luftigere og mer moderne i alle ledd, sier en entusiastisk Houen.

Biblioteket er tegnet av Dark arkitekter Stavanger, med vikingtematikk og inspirasjon fra lokale arkeologiske funn. I biblioteket vil det også være vikingelementer designet og produsert av Donny Gardarsson Design.

– Vi er svært godt fornøyd med både arkitektene, designere og huseier i Thon Gruppen. Det har blitt et veldig fint og funksjonelt bibliotek, sier Houen.

Vikingtemaet for det nye biblioteket er langt fra tilfeldig.

– Vikingtid ble helt naturlig og rett som tema. Vi ligger noen hundre meter fra stedet der Norge ble samlet til ett rike. Vi har blant annet et langhus inspirert fra vikingtiden i biblioteket, og artefakter som er funnet i utgravinger her i bydelen har ligget til grunn i deler av designet, og mye mer, så her er ingenting overlatt til tilfeldighetene, sier Houen.





Roar Houen Roar Houen, avdelingsleder Sølvberget. (Sølvberget)

Etterlengtet

Madla bydel strekker seg fra Madlamark til Kvernevik, og har 21 barnehager, åtte grunnskoler og godt over 21.000 innbyggere. Det er kort vei til studentboliger, UiS og Madlaleiren. Det er med andre ord mange som har savnet tilbudet fra bydelsbiblioteket som fra torsdag kan ta den nyoppussede filialen i bruk.

Ombyggingen av biblioteket skulle startet høsten 2021, men pandemien gjorde at prosjektet ble utsatt. I juni 2022 stengte dørene. Dermed har bydelen stått uten sin lokale bibliotekfilial i over ett år.

Når biblioteket åpner igjen er også åpningstidene utvidet, og sju personer skal jobbe i filialen i ulike stillinger. Biblioteket, som tidligere var ubemannet fra kl. 16.00, vil nå være bemannet i hele senterets åpningstider. Selvbetjeningsfunksjonene fortsetter som før.

Avdelingsleder Houen mener biblioteket har en svært viktig rolle i samfunnet.

– Tilgangen til kunnskap, til bøker, underholdning, ja en møteplass der en finne disse stedene som er åpen og gratis, og som ligger nær der folk bor, er utrolig viktig. Nå får vi en topp moderne, nytt og fint bibliotek som kan fylle disse behovene langt bedre, sier Houen, som spår at fornyelsen også vil bety nye besøksrekorder.

– Jeg både tror og håper at vi vil oppleve en kraftig økning besøkstallene, sier han.

Har savnet biblioteket

Bibliotek- og kulturhussjef Anne Torill Stensberg tror også at mange ser fram til gjenåpningen av biblioteket på Madla.

– Det er mange som har gitt uttrykk for at de savner biblioteket på Madla nå mens vi har hatt stengt. Noen har brukt biblioteket i sentrum, men mange har nok også ventet tålmodig på at vi skal åpne igjen. De kan nå glede seg til å få et nytt bibliotek i bydelen, sier Stensberg.

Madla bibliotek Bøkene settes på plass i det nye biblioteket i Madla bydel. (Søvlberget)

Samarbeid med Amfi Madla i 14 år

Biblioteket ligger inne på kjøpesenteret Amfi Madla i Madlakrossen. Her har bydelsbiblioteket hatt sine lokaler i 14 år. Det er et samarbeid begge parter setter pris på som nå utvides videre.

– For Amfi Madla er det spennende å ha biblioteket som en del av tilbudet til våre kunder. Det gir senteret en unik bredde. Et annerledes rom og en unik møteplass – noe som er mer og mer viktig i en stadig mer digitalisert verden, sier senterleder Anette Ø. Worum.

Hun får støtte av Anne Torill Stensberg, som av flere årsaker er godt fornøyd med at biblioteket ligger der det gjør.

– Vi er veldig fornøyde med å være en del av senteret. Biblioteket er lett tilgjengelig, har gode åpningstider og høyt besøk, og vi ser fram til å fortsatt være en del av senteret og bydelen, sier hun.

PS. Til den offisielle åpningen, som markeres i en seremoni klokken 10.00 på torsdag, kommer ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) for å klippe snoren. Det blir også besøk av elever fra Madlamark skole og Bråde Barnehage, med lesestund med en ekte viking for ungene. Det skal blant annet leses fra boken «Mitt Madla», som barn på Madla har vært med og skrevet.

Nye Madla bibliotek følger AMFI Madlas åpningstider

Åpningstider (selvbetjent):

Mandag til torsdag: (06:00-10:00) 10:00-20:00 (20:00-23:00)

(06:00-10:00) (20:00-23:00) Fredag (06:00-10:00) 10:00-20:00 (20:00-21:00)

(06:00-10:00) (20:00-21:00) Lørdag (09:00-10:00) 10:00-18:00 (18:00-20:00)

(09:00-10:00) (18:00-20:00) Søndag (09:00-21:00)

Nye Madla bibliotek åpnes offisielt torsdag 5. oktober klokken 10.00 av ordfører og madlabu Kari Nessa Nordtun (Ap).

