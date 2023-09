Vant pris: Gir ordføreren klimahåp

Årets vinner av Stavanger kommunes klima- og miljøpris går til Lauvsnes gartneri, for sine klimavennlige tomater. Det melder Stavanger kommune på sin nettside onsdag.

– Det betyr mye å bli satt pris på og at andre ser at vi prøver å gjøre noe for framtiden. Dette er et arbeid som har pågått over mange år, vi har funnet løsningene over tid. Nå skal produksjonen dobles, og det skal gjøres fossilfritt, sier prisvinneren Jan Terje Vignes i Lauvsnes gartneri.

Prisen ble overrakt på Grønn frokost på Innoasis onsdag.

Vignes har siden 2009 jobbet for å drive gartneriet mer energieffektivt og miljøvennlig.

– Store investeringer gjør at vi nå får mulighet til å produsere fossilfritt, og hente CO₂ fra uteluft som gjødsel til plantene. Da kan vi produsere mer tomater med mindre energi, forteller Vignes.

Gir kommunen håp

Prisen ble utdelt av Stavanger-ordfører Kai Nessa Nordtun (Ap). Hun mener gartneriet gir kommunen klimahåp.

– Årets vinner gir oss tro på at Stavangers klimamål er innen rekkevidde, med landbruket som en stor og viktig brikke i puslespillet, sier ordføreren.

Vinneren høstet også lovord fra miljøvernsjefen i kommunen.

– Lauvsnes gartneri utnytter ressursene på en energieffektiv og miljøvennlig måte. Vi har ambisiøse klimamål, og Lauvsnes gartneri går foran i arbeidet med å finne nye løsninger. En verdig vinner av kommunens klima- og miljøpris, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i Stavanger kommune.

Fjerde pris som deles ut

Det er fjerde gang Stavanger kommune deler ut Klima- og miljøprisen.

Prisen skal belønne noen som har gjort en spesielt stor innsats for omgivelsene sine gjennom å bevare eller forbedre natur og miljø i sitt nærområde.

Prisen er på 50.000 kroner i tillegg til et diplom.