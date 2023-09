Opposisjonen vil prioritere nye skolebygninger

Nye skolebygninger skal prioriteres i perioden 2023 til 2027. I en pressemelding forteller Høyre, Frp, KrF, Venstre og Pp hva de vil gjøre på de ulike skolene.

Madlavoll skole:

Lærere og foreldre beskriver klasserom med helsefarlige innemiljø, rotteplager, vannlekkasjer, luktutfordringer og generelt liten plass. I november 2022 uttrykte helsesjefen bekymring rundt tilstanden på skolen og anbefaler nybygg eller rehabilitering, ifølge opposisjonen.

Mindretallspartiene vil straks gå i gang med prosjektering og planlegging av nytt skolebygg på Madlavoll. Et nybygg på Madlavoll vil også omfatte en helt nødvendig utvidelse av STOLT-avdelingen ved skolen, ettersom Stavanger kommune i dag mangler slike tilrettelagte elevplasser som gir særskilt tilrettelagt opplæring for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker, skriver partiene.

Revheim skole:

Opposisjonen vil utvikle nye Revheim skole til prototypen på hvordan man tenker ungdomsskoler i Stavanger. Med store og velutstyrte verksteder som bidrar til å skape et solid og relevant arbeidslivsfag, og som også bidrar til at praktiske fag kan være en naturlig del av alle fag på skolen.

Nye Varheia ungdomsskole på Bryne, som er en kombinasjon av en ungdomsskole, idrettshall og turnhall, er en skole som egner seg svært godt til sammenligning av den type ungdomsskole vi ønsker å realisere på Revheim, heter det i pressemeldingen.

Mariero, ny skole:

Kommunestyret har allerede besluttet bygging av ny Vaulen skole på eksisterende tomt, og arbeidet er godt i gang. Det er svært viktig å sørge for god framdrift og at skolen kommer på plass så snart som mulig.

Mindretallspartiene ser behovet for at det i tillegg til ny Vaulen skole kommer en barneskole på Mariero, og vi vil derfor straks etter valget sette i gang med prosjektering og planlegging av denne. Skolen vil ligge i et transformasjonsområde langs bussveien og dobbeltsporet, og det er svært viktig at god infrastruktur er på plass når barnefamiliene flytter inn i området. På Mariero alene er det så langt planlagt 1500 nye boenheter – og det har vært snakket om ytterligere 1000 i samme område.

Denne delen av kommunedelen er i rivende utvikling, og vi må sørge for at vi har tilstrekkelig skolekapasitet. Den eneste måten å løse dette på er å bygge ny Mariero skole i tillegg til Vaulen.

Mindretallspartiene forteller at denne satsingen kommer i tillegg til de skolene som allerede ligger inne i vedtatte handlings- og økonomiplaner.

- Vi prioriterer de viktige kommunale oppgavene for å sikre skole og undervisningsbygg som gir de beste forutsetninger for læring og trivsel, og som også er svært viktig for nærmiljøene. Vårt skoleløfte for neste periode vil gjøre Stavangerskolen enda mer solid og fremtidsrettet, skriver partiene.