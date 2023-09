Se bildene fra Pride-paraden i Stavanger

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 37 Festivalsjef for Rogaland Skeivå Pride Live Idland (midten) og Karoline Skarstein, leder for Fri Rogaland gikk fremst i paraden. (Arne Birkemo)

Det er over en uke siden Rogaland Skeivå Pride startet og lørdag ble det hele toppet med Pride-paraden, som gikk fra Kongsgård i Stavanger sentrum til Tou Scene på Storhaug.

Utenfor Tou Scene holdt ordfører Kari Nessa Nordtun tale foran et fargerikt folkehav.

– Veldig kjekt å gå i paraden og få være med på den 25. utgaven av det som i dag heter Skeivå Rogaland Pride, sa ordføreren.

Det startet med Homodagene i 1999.

– På disse årene har det skjedd store endringer. Vi politikere vet at det å skape et samfunn som bygger på mangfold og inkludering ikke er noe som skjer av seg selv, fortsatte Nessa Nordtun.

Ordføreren fortalte at kommunen i mange år har jobbet målrettet for mangfold og inkludering.

– Alle homofile, lesbiske, bifile, transpersoner, intetkjønnspersoner, som går på skole, jobber i kommunen eller bruker kommunale tjenester, skal ha livsvilkår, bli akseptert, respektert og inkludert på samme måte som alle andre.

Ordfører Kari Nessa Nordtun holdt tale utenfor Tou Scene etter Pride-paraden. (Stavanger kommune)

Under festivalen har det blitt arrangert debatter, konserter og show hver eneste dag og kveld. Ordføreren sa hun er glad for at festivalprogrammet også inneholdt debatter og samtaler rundt viktige utfordringer.

– Årets tema er interseksjonalitet, som handler om forståelsen av hvordan skeive ofte rammes av flere diskrimineringsfaktorer samtidig. Det dreier seg for eksempel om skeive med innvandrerbakgrunn, skeive med funksjonsnedsettelser, skeive transpersoner – og så videre – som opplever doble utfordringer.

– Sikkerhet og trygghet har dessverre også vært et stort og dessverre tilbakevendende tema det siste året. Jeg tenker da både på masseskytingen i Oslo i fjor, og episoder fra media, der vi hører om transpersoner og andre som opplever å bli utsatt for hatmotivert og brutal vold – bare fordi at «de e den de e». Slik skal vi ikke ha det i Stavanger, sa Nessa Nordtun.

– Vi har alle ytringsfrihet, som betyr at alle skal kunne si, mene og tro det de vil. Vi må tåle debatt og vi må tåle å kritikk. Men med ytringsfrihet følger et stort ansvar. Jeg synes filosofen Arne Næss treffer godt når han sier at «I en atmosfære av vennlighet kan man tåle mye fra andre.» Verre er det ikke, avsluttet ordføreren.