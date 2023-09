Rødt-Mimir vil sabotere Frp-planer i Stavanger

Nylig skrev RA om Frp som ønsker å tilrettelegge for at butikker i Stavanger sentrum får holde åpent på søndager, dersom butikkene selv ønsker det.

Butikker skal som hovedregel holde stengt på søndager og helligdager, men Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra regelen. Kristoffer Sivertsen, 2.-kandidat i Stavanger, vil bruke argumentet med at Stavanger er en turistdestinasjon som brekkstang, for å søke om tillatelse av Statsforvalteren til at butikker i sentrum kan ha åpent søndager.

– Antall turister til byen synes å øke. Vi kan etter hvert kalle oss en turistdestinasjon. Stavanger er også inngangsporten til Preikestolen – og da er det muligheter for å åpne opp for søndagsåpent. Fordi turister kommer hit en viss periode, enten det er søndag eller en annen dag. Å ha søndagsåpent vil skape mer liv i sentrum, sa Sivertsen nylig til RA.

Frp mener søndagsåpent vil skape inntekter til butikker og gi dem flere bein å stå på i kampen mot netthandelen. I tillegg til at det gir studenter og unge muligheten til en ekstrajobb i helgene.

Rødt vil tette smutthull

Mímir Kristjánsson (Rødt) er blankt imot søndagsåpne butikker i Stavanger sentrum. Han er allerede i gang med å sabotere Frp sine planer. Kristjánsson har sendt spørsmål til statsråden om å tette turisme-smutthullet og endre reglene om søndagsåpne butikker i kommuner på grunn av mange turister.

– Rødt vil tette dette smutthullet fort som mulig. Smutthullet må tettes. Reglene må endres. Det er en vanvittig tilsnikelse å mene at Stavanger er en turistkommune av samme type som Flom. Preikestolen er et turiststed, ikke Vågen i Stavanger, sier Kristjánsson.

– Jo da, det er mange turister i Stavanger. Flere tusen, sikkert. Men det er over 140.000 mennesker som bor i byen. Man må måle antall turister i forhold til innbyggertall. Stavanger er ikke Geiranger. Turistene er mange, men de er ikke i flertall. Vi som bor i Stavanger må få ha søndagen i fred. Og de som jobber i butikker må få ha en fridag. Søndagsåpent går også utover arbeidsfolk, sier Kristjánsson, som ikke tror at det er noen som frivillig vil jobbe søndager.

– Noen vil det nok være, men butikkene må sette opp turnus, og jeg tror ikke det blir lett å sette opp en turnus hvor bare studenter og unge som jobber på søndager. Vi skal også leve i Stavanger, ikke bare jobbe, legger han til.

– Ingen vil ha det

Kristjánsson vil også tette smutthullet for å hindre omkamper om søndagsåpent.

– Høyresiden har tapt kampen om søndagsåpne butikker. De har prøvd før, og tapt. Ingen vil ha det. Ikke vanlige folk. Ikke butikkansatte. At nå Frp vil åpne opp for frivillig søndagsåpent i sentrum er snikinnføring av søndagsåpent som bare vil spre seg. De prøver å lure oss, mener Kristjánsson.

Frp: – Har bodd for lenge i Oslo

At Rødt ønsker å sabotere planene, får Sivertsen til å tenne.

– Dersom Kristjánsson mener Stavanger ikke er en turistkommune så har han bodd for lenge i Oslo. At «ingen vil ha det» eller at «ingen vil jobbe søndager» er feil. Jeg har selv jobbet frivillig på søndager da jeg jobbet i butikk som student. Jeg er ikke alene. Det er mange som allerede jobber søndager. Mange synes det er greit å handle på søndager. Bare se på de søndagsåpne butikkene og hagebutikker som holder åpent. Det er smekkfullt, sier Sivertsen om kritikken fra Rødt.

Sivertsen mener det er en hån mot varehandelen å være så bombastisk imot søndagsåpent som Kristjánsson er, og at hans politikk gjør det vanskelig for sentrumsbutikker å overleve.

– Folk handler på nett hver eneste søndag. Butikkene i sentrum spesielt har det vanskelig, og må få lov til å konkurrere på like vilkår. Hvorfor skal ikke vi politikere gi dem mulighetene til å ha åpent – om de selv ønsker det. Dette skal være frivillig. Jeg vil at butikkene skal ta sine egne beslutninger, ikke at Kristjánsson skal få fortsette å overstyre dem fra hovedstaden, sier Sivertsen.

Kristoffer Sivertsen (Frp) mener mange vil benytte seg av søndagsåpne butikker, og mener det vil skape liv i sentrum og inntekter til butikkene i kampen mot netthandelen. (Arne Birkemo)

