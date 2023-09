Lervig Local-saken: Naboene må betale selv

Juni 2022 skrev RA om en gruppe naboer til bydelspuben Lervig Local på Eiganes som saksøkte utbygger på grunn av støy fra puben.

Utbygger, Ovalen Sandnes AS, eid av Alfred Ydstebø ble saksøkt. Naboene krevde at puben skulle stenge klokken 22, at oransjeriet skulle rives og at uteserveringen kun skulle ha 16 gjester.

I Sør-Rogaland tingrett fikk naboene prisavslag på leilighetene sine, mellom tre og fem prosent. Dette utgjorde 350.000, 370.000 og 600.000 kroner.

Tingretten gikk ikke med på at oransjeriet måtte rives. Heller ikke at uteserveringen måtte innskrenkes til 16 gjester eller tidligere stenging.

Tingretten mente derimot at utbygger måtte betale saksomkostningene til naboene, som var rundt 850.000 kroner.

Basegruppen og Ydstebø anket spørsmålet om å betale naboenes advokatregning til Gulating lagmannsrett.

Lagmannsretten kom fram til at naboene må betale saksomkostningene selv.

Informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson i Base Gruppen er godt fornøyd med utfallet i lagmannsretten. Han sier til RA at det var naturlig å anke etter at saksøkerne ikke nådde fram med sine prinsipale krav.

– Vi var sterkt uenige i tingrettens avgjørelse. Nå har lagmannsretten omgjort den og det kan omsider settes et endelig punktum i saken, sier han.

