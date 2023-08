Transflagget vaier på Domkirkeplassen igjen

Tirsdag ble transflagget som vaiet på Domkirkeplassen i forbindelse med Rogaland Skeivå Pride denne uken, utsatt for hærverk. Noen brente tauet slik at flagget falt på bakken.

Dagen etter, onsdag klokken 12, ble flagget heist på nytt.

– Flaggstenger er alltid finest med flagg, så det er godt å få det opp igjen, sier leder for Fri Rogaland, Karoline Skarstein.

For første gang under Rogaland Skeivå Pride ble transflagget heist, i tillegg til regnbueflagget. Det fikk kun henge en dag før det ble utsatt for hærverk.

Det var Skarstein som oppdaget hærverket da hun gikk over Domkirkeplassen tirsdag ettermiddag.

– Dersom en har problemer med skeive eller transpersoner kan man møte oss til debatt i stedet for å holde på slik, sier Skarstein.

Hun vet ikke hvem som står bak hærverket.

RA var i kontakt med politiet tirsdag ettermiddag. Politiet vil kun etterforske saken dersom den blir anmeldt. Det er Stavanger kommune som eier flaggstengene som må anmeldes. Tirsdag sa kommunen at de vurderer anmeldelse.

Det er 25. gang at kjærlighet, mangfold og likeverd feires i Stavanger. Først som Homodagene, deretter Stavanger på skeivå. I 2020 endret arrangementet navn til Skeivå Rogaland Pride.

Pride åpnet fredag og vil pågå fram til 2. september i Stavanger og Sandnes.

Karoline Skarstein, leder i Fri Rogaland. (Arne Birkemo)