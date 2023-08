Venstre frir til utelivet: Bydelspuber og mindre byråkrati

– Å møtte søke om skjenkebevilling hvert fjerde år er en tidstyv for utelivsaktørene. De må blant annet legge fram dokumentasjon på kurs av ansatte. Det skal lønne seg å drive seriøst. Det er også et enormt byråkrati for kommunen å behandle søknadene. Venstre mener at seriøse aktører, som ikke har for mange prikker, skal få slippe dette. De bør få automatisk fornyet skjenkebevilling, sier Mette Vabø til RA.

Venstres ordførerkandidat mener forsalget vil gjøre det enklere for utelivsbransjen og bygge tillit til en bransje som slet hardt under koronapandemien.

Venstre ønsker også å se på skjenketidene i Stavanger. For eksempel at det skal kunne stenges tidligere for skjenking i områder nær boliger, men at man kan utvide skjenketiden i sentrum.

– I dag er det jo slik at skjenketider for øl og vin i puber, barer og restauranter er fra klokken 10.00 til 01.30 med stengt klokken 02.00. På nattklubber er det skjenketid fra klokken 20.00 til 03.00 med stengt klokken 03.30. Det ville bli mer fleksibelt dersom vi tillater at også puber kan holde åpent lenger dersom de ønsker dette og nattklubbene kan starte skjenkingen tidligere. Jeg tenker at konkrete tidspunkter er noe vi må gå i dialog med næringen om, og ikke noe vi har programfestet som sådan, sier Vabø.

I områdene like utenfor sentrum og hvor det er boliger, skal det tas mer hensyn, mener Venstre.

– Hva med et område som Fargegata?

– I Fargegata og området rundt er det en del boliger, og nettopp dette må tas hensyn til. Da gjelder det særlig uteservering og hvor lenge man kan holde uteserveringen åpent. Venstre ønsker å differensiere dette, slik at utesteder som ligger tett opp til boligområder har kortere uteservering enn utesteder som er nært boliger. Eksempelvis kan utesteder som ligger tett opp til boliger stenge uteserveringen sin klokken 23.00 eller ved midnatt. Da kan man differensiere mellom for eksempel Fargegata og utestedene i Vågen hvor boliger ligger lenger ifra. Alt dette må gjøres på lag med næringen og Stavanger Sentrum AS, svarer Vabø.

[ Regnbueflagget vaier: Slik blir Skeivå Rogaland Pride ]

Bydelspuber er jo noe som Stavanger nesten ikke har. — Mette Vabø, ordførerkandidat Venstre

Inspirert av England

Venstrepolitikeren vil også legge til rette for lokale bydelspuber.

– Det er jo noe som Stavanger nesten ikke har. Jeg har bodd i England, hvor mange har lokale puber som man kan gå ned og treffer naboen, venner og kjente. Det skaper gode lokalsamfunn og kortreist hverdagsliv, sier Vabø, som mener det er liv laga med lokale puber rundt i de ulike bydelene.

– Absolutt. Men man må nok opparbeide en kultur for det. Selv bor jeg på Madla. Jeg synes det hadde vært kjekt med en lokal pub, sier hun.

Venstre har tidligere frontet at de ønsker at frisører skal få servere alkohol.

– Stavanger har vært en konservativ by. Før var det kun «lysløypa» som gjaldt. Så har man åpnet opp flere steder. Venstre er for salg og skjenking til frisører eller andre lignende konsepter som retter seg mot et voksent publikum. Det er hyggelig å kunne ta seg et glass mens man prøver brudekjoler eller er hos frisøren i anledning en spesiell anledning.

Vabø er likevel klar på at hun ikke ønsker helt «frislipp».

– Vi må ha regler, regulering og kontroller. Det ønsker også bransjen selv. Men vi må også vise utelivsbransjen mer tillit, sier Vabø.

[ − Risikerer at ulike masterprogram ved UiS blir nedlagt ]

Ap: – Sparker inn åpne dører

Gruppeleder og andrekandidat til Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige, ønsker Venstre velkommen etter når det gjelder automatisk skjenkebevilling til seriøse aktører.

– Her sparker Venstre inn åpne dører. Dette kommer til å bli vedtatt uansett. Tidligere sa Statsforvalteren nei, men nå myknes reglene opp. Ap har for flere år siden sagt at vi ønsker å gjøre det lettere å søke skjenkebevilling. Noe jeg er glad for. Slik vi har det i dag er unødvendig for alle. Jeg tror ikke noen partier vil ha dette med søknader, sier Mossige.

Å ha fleksible skjenketider i sentrum og utenfor sentrum er Mossige med på.

– Ja, det kan bli aktuelt for oss også å ha ulike skjenketider i sentrum-sentrum og andre deler. Ap er også positive til lokale puber. Det kan være gode samlingsplasser, mener Mossige.

At frisører skal få servere noe mer enn kaffe, ser ikke Mossige poenget med.

– Det er ikke den viktigste saken for meg. Klar man kan gå i dialog på det, men jeg mener det også er viktig å tenke over hvor tilgjengelig alkohol skal være. Vi har en strengere alkohollov i Norge, men det har vært bra for landet. Andre land som har friere regler, sliter mer. Det er en link mellom tilgjengelighet og konsum. Det er noe å tenke på, sier Mossige.

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige. (Kathinka Skott Hansen)

[ Vikings speaker til angrep på aksjonærene ]

KrF: – Er med på noe, men ikke alt

Dersom Venstre kommer i posisjon etter valget, er sjansene store for at de må finne løsninger sammen med KrF. Ordførerkandidat Henrik Halleland er med på mye, men ikke alt.

– Angående skjenkebevilling kan vi absolutt finne bedre løsninger enn vi har i dag. Det er bra å slippe mer byråkrati. Der blir vi raskt enige, sier han.

– Når det gjelder skjenketider så har ikke KrF tenkt å utvide, men vi vil heller ikke korte ned.

Halleland vil være forsiktig med å innføre alkoholservering hvor det ferdes barn, unge og familier.

– Om noen vil etablere en lokal pub, så er det greit så lenge aktøren følger spillereglene. Når det gjelder servering hos frisører så ser vi ikke helt poenget med hvorfor man skal servere alkohol. KrF vil være restriktive til å gi tillatelse til skjenking hvor det ferdes barn og familier.

[ Cruise-protest: – Gjør det slitsomt å bo her ]