Nytt skoleanlegg: –Her var det mye asfalt, sånn er det ikke lenger

Før oppgraderingen var skolegården til Hinna ungdomsskole i Stavanger en stor, åpen asfaltflate. Etter oppgraderingen har man fått et grøntareal. Skolegården har fått bordtennisbord, parkouranlegg, klatrepåler og treningsstige. Et utendørs amfi innbyder til fellessamlinger for klasser, trinn eller hele skolen. Det er tilrettelagt for sitteplasser og mindre møteplasser.

Uteområdet er blitt kupert, og er nesten to meter over bakken. Landskapet går rundt den eksiterende ballbanen og en voll skjermer området mot trafikken i sør.

Sykkelparkeringen er samlet i vest hjørne i tilknytning til den nye gang- og sykkelveien i vest. Området rammes inn av vegetasjonsfelter som også fungerer som naturbasert overvannsløsning. Det er blitt lagt vekt på variert vegetasjon med rikt utvalg av tresorter, i tillegg til flere trær og busker med spiselig bær og frukter.

Slik så skolegården på Hinna ungdomsskole ut før oppgraderingen. (Stavanger kommune)

Slik ser det ut etter oppgraderingen. Mindre asfalt og mer grønt. (Stavanger kommune)

– Viktig for læring

Onsdag ble den nye skolegården åpnet av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

– Det dere gjør inne i klasserommene er viktig, men det er også viktig at dere trives når dere er ute friminuttene. Gode uteområder er viktig for læring, helsen år og for at vi har det bra, sa ordføreren i talen sin.

Nessa Nordtun mimret fra tiden da hun selv gikk på skolen, og at hun likte å hoppe strikk, klatre og tegne paradis med kritt.

– Her i skolegården på Hinna var det litt for mye asfalt, og litt for lite annet å gjøre enn å holde på med ball. Sånn er det ikke lenger. Nå er det grønt og trivelig. Det er kjekke steder å ha samlinger, enten for klasser, trinn eller hele skolen. Dere kan også holde på med aktiviteter som bordtennis, parkour, og prøve dere på klatrepåler og treningsstige, fortsatte ordføreren.

Det er elever på skolen som har kommet med ideer og forslag til hvordan skolegården skulle se ut.

Tryggere skolevei

Det er ikke bare skolegården som har blitt oppgradert. Skoleveien skal også være tryggere.

– Kommunen har fikset en gammel gang- og sykkelvei, laget egne felt for de som sykler og de som går og laget ny belysning, sa Nessa Nordtun.

Det er bygget flere møteplasser i skolegården, hvor klasser, trinn og hele skolen kan samles. (Stavanger kommune)